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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ القليوبية: تقوية شبكة النقل النهري للقناطر الخيرية |فيديو

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
محمد القاضي

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، جولة داخل حدائق القناطر الخيرية بعد تطويرها.

وقال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن للقناطر وضع جيد بقلوب المصريين، وأيضا الشعوب العربية، موضحا “الصورة الذهنية والعاطفية لكل أبناء مصر على مستوى الأجيال عن القناطر الخيرية ترتبط بالفرح، حيث الإجازات والترفيه والتمتع بالطبيعة”.

وأضاف أنه يجب تقوية شبكة النقل النهري للقناطر الخيرية للانتقال بسهولة ويسر للمنطقة، مشيرا إلى أنه يستهدف أن تكون هناك خطوط وصول للذهاب والعودة إلى القناطر الخيرية سواء منتظمة أو لرحلات موجهة.
 

النقل القناطر الخيرية محافظ القليوبية محمد مصطفى شردي

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