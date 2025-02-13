اتخطفت ليها.. أحمد جمال يروي كواليس إعجابه بفرح الخولي

حل المطرب أحمد جمال وخطيبته فرح الموجي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وقال :" لازم نبدأ السنة الجديدة بداية حلوة "، مضيفا:" معرفش إن فرح بتغني أصلا ".

وتابع جمال :" لما اتخطفت ليها جسيت النبض نحيتها وبدأت أسأل هيا مخطوبة ولا لأ ".



وأكمل احمد جمال :" في صديق مشترك لينا عمل عزومة واتقابلنا فيها، وخلال ساعة كنت واخد القرار إني ارتبط بيها ".

ومن جانبها قالت فرح الموجي :" أول يوم قابلته فيه أحمد مبينش إنه عايز يرتبط بيا ، واتصورنا سوا وقالي هاتي الواتساب عشان أبعلتك الصور وبدأنا نتكلم من ساعتها ".