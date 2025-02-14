تفاصيل أول تدريب لـ الزمالك تحت قيادة بيسيرو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة أو بدونها.

وحرص مايكل موريرا مدرب الأحمال على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

ويواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.