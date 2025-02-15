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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يطرح سؤالاً لجماهير الأهلي بعد الإعلان عن إنشاء الاستاد

استاد الاهلي
استاد الاهلي
ميرنا محمود

 وجه الإعلامي محمد فاروق سؤالا لجماهير الأهلي بعد الاعلان عن إنشاء أستاد القلعة الحمراء .

و كتب محمد فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :بعد الإعلان بشكل رسمي..هل تتوقع الإنتهاء من استاد الأهلي بعد 4 سنوات؟

أهم  20 معلومات عن استاد الأهلي الجديد


    1.    الموقع الجغرافي: يقع الاستاد في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، مما يجعله قريبًا من العديد من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.
    2.    السعة الجماهيرية: يستوعب الاستاد 42,000 متفرج، مع تصميم يضمن رؤية ممتازة لجميع الحضور.
    3.    التصميم المعماري: يتميز الاستاد بتصميم عصري وحديث، مع سقف مغطى بالكامل لحماية الجماهير من الظروف الجوية المتقلبة.
    4.    مدة الإنشاء: من المتوقع أن تستغرق عملية البناء حوالي 4 سنوات، مع تقسيم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين.
    5.    التمويل والشراكات: يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “القلعة الحمراء”، وبمشاركة مستثمرين من مصر والإمارات.
    6.    المدرجات والتجهيزات: تم تصميم المدرجات بدون مضمار جري، مما يتيح للجماهير الاقتراب أكثر من أرضية الملعب، مع تخصيص مدرج “التالتة شمال” لجماهير الأهلي المتحمسة.
    7.    المرافق الملحقة: يتضمن المشروع فندقًا عالميًا، مستشفى رياضيًا متخصصًا، متحفًا للنادي، جامعة رياضية، ومدرسة لتأهيل الناشئين.
    8.    مواقف السيارات: يوفر الاستاد موقفًا ضخمًا للسيارات، يسع لعدد كبير من المركبات، لتسهيل وصول وانصراف الجماهير.
    9.    وسائل النقل الداخلي: سيتم تشغيل ترام موديل 1907 داخل وحول الاستاد، لنقل الجماهير بسهولة داخل المنطقة المحيطة.
    10.    المرحلة الأولى من المشروع: تشمل بناء الاستاد والفندق، مع التركيز على الانتهاء منهما في أقرب وقت ممكن.
    11.    المرحلة الثانية من المشروع: تتضمن إنشاء الجامعة الرياضية، المستشفى، والملاعب الفرعية لتدريب الفرق والناشئين.
    12.    التكلفة الإجمالية: تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات جنيه مصري، مع توفير التمويل من خلال الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.
    13.    التصميم الداخلي: يحتوي الاستاد على شاشة دائرية عملاقة أسفل السقف المعلق، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات تقدم خدمات مميزة للجماهير.
    14.    غرف خلع الملابس: تم تجهيز غرف خلع الملابس بأحدث التقنيات والمرافق، لتلبية احتياجات الفرق واللاعبين.
    15.    المتحف: سيعرض المتحف تاريخ النادي الأهلي وإنجازاته، مع تخصيص مساحات تفاعلية للجماهير والزوار.
    16.    الجامعة الرياضية: ستقدم الجامعة برامج تعليمية متخصصة في مختلف المجالات الرياضية، مع التركيز على تطوير الكفاءات والمهارات.
    17.    المستشفى الرياضي: سيقدم المستشفى خدمات طبية متقدمة للرياضيين، بما في ذلك التأهيل والعلاج الطبيعي.
    18.    الملاعب الفرعية: تتضمن المرافق ملاعب تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، لتطوير مهارات اللاعبين والناشئين.
    19.    التصميم الخارجي: يتميز التصميم الخارجي بطابع عصري يعكس هوية النادي الأهلي، مع استخدام ألوان وشعارات النادي في الواجهة.
    20.    حفل الإعلان الرسمي: تم الكشف عن تصميم الاستاد في حفل تاريخي بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة.

الخطيب محمد فاروق الاهلي استاد الاهلي

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