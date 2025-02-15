إعلامي يطرح سؤالاً لجماهير الأهلي بعد الإعلان عن إنشاء الاستاد

وجه الإعلامي محمد فاروق سؤالا لجماهير الأهلي بعد الاعلان عن إنشاء أستاد القلعة الحمراء .

و كتب محمد فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :بعد الإعلان بشكل رسمي..هل تتوقع الإنتهاء من استاد الأهلي بعد 4 سنوات؟

أهم 20 معلومات عن استاد الأهلي الجديد



1. الموقع الجغرافي: يقع الاستاد في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، مما يجعله قريبًا من العديد من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.

2. السعة الجماهيرية: يستوعب الاستاد 42,000 متفرج، مع تصميم يضمن رؤية ممتازة لجميع الحضور.

3. التصميم المعماري: يتميز الاستاد بتصميم عصري وحديث، مع سقف مغطى بالكامل لحماية الجماهير من الظروف الجوية المتقلبة.

4. مدة الإنشاء: من المتوقع أن تستغرق عملية البناء حوالي 4 سنوات، مع تقسيم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين.

5. التمويل والشراكات: يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “القلعة الحمراء”، وبمشاركة مستثمرين من مصر والإمارات.

6. المدرجات والتجهيزات: تم تصميم المدرجات بدون مضمار جري، مما يتيح للجماهير الاقتراب أكثر من أرضية الملعب، مع تخصيص مدرج “التالتة شمال” لجماهير الأهلي المتحمسة.

7. المرافق الملحقة: يتضمن المشروع فندقًا عالميًا، مستشفى رياضيًا متخصصًا، متحفًا للنادي، جامعة رياضية، ومدرسة لتأهيل الناشئين.

8. مواقف السيارات: يوفر الاستاد موقفًا ضخمًا للسيارات، يسع لعدد كبير من المركبات، لتسهيل وصول وانصراف الجماهير.

9. وسائل النقل الداخلي: سيتم تشغيل ترام موديل 1907 داخل وحول الاستاد، لنقل الجماهير بسهولة داخل المنطقة المحيطة.

10. المرحلة الأولى من المشروع: تشمل بناء الاستاد والفندق، مع التركيز على الانتهاء منهما في أقرب وقت ممكن.

11. المرحلة الثانية من المشروع: تتضمن إنشاء الجامعة الرياضية، المستشفى، والملاعب الفرعية لتدريب الفرق والناشئين.

12. التكلفة الإجمالية: تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات جنيه مصري، مع توفير التمويل من خلال الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.

13. التصميم الداخلي: يحتوي الاستاد على شاشة دائرية عملاقة أسفل السقف المعلق، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات تقدم خدمات مميزة للجماهير.

14. غرف خلع الملابس: تم تجهيز غرف خلع الملابس بأحدث التقنيات والمرافق، لتلبية احتياجات الفرق واللاعبين.

15. المتحف: سيعرض المتحف تاريخ النادي الأهلي وإنجازاته، مع تخصيص مساحات تفاعلية للجماهير والزوار.

16. الجامعة الرياضية: ستقدم الجامعة برامج تعليمية متخصصة في مختلف المجالات الرياضية، مع التركيز على تطوير الكفاءات والمهارات.

17. المستشفى الرياضي: سيقدم المستشفى خدمات طبية متقدمة للرياضيين، بما في ذلك التأهيل والعلاج الطبيعي.

18. الملاعب الفرعية: تتضمن المرافق ملاعب تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، لتطوير مهارات اللاعبين والناشئين.

19. التصميم الخارجي: يتميز التصميم الخارجي بطابع عصري يعكس هوية النادي الأهلي، مع استخدام ألوان وشعارات النادي في الواجهة.

20. حفل الإعلان الرسمي: تم الكشف عن تصميم الاستاد في حفل تاريخي بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة.