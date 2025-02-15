أسامة نبيه: احتفالية الأهلي عظيمة ومشرفة وتخدم المجتمع الكروي

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر 2005 آخر استعدادات الفراعنة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في كوت ديفوار بين شهري أبريل ومايو هذا العام.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع عبر قناة dmc: "احتفالية الأهلي عظيمة ومشرفة، وتخدم المجتمع الكروي".

وتابع: "مجموعة منتخب مصر قوية، "بتفكرنا بالزمن الجميل"، والمنافسة دائما تكون شرسة، وكل من يريد أن يحقق طموحات لابد وأن يكون لديه فكر مواجهة منتخبات عملاقة".

وأكمل: "كل الفرق المشاركة كبيرة، ولدينا رهان كبير على اللاعبين المصريين، وهم قادرون على إظهار كل ما لديهم في المواقف الكبيرة، وهو المعتاد للاعبين المصريين".

وأضاف: "حتى الأن متفقين على التدريب من 7 لـ 10 أيام شهريا من أجل الاستعداد للبطولة، وكنا متفقين على خوض مباراتين وديتين ضد نيجيريا، وننتظر ردهم، وليس لدي أي مانع حول خوض مباراة ودية قبل البطولة، وأنا كمدرب موافق، وننتظر رد مدرب منتخب نيجيريا، خاصة وأننا نتواجد معا في المجموعة".

واستكمل: "التوقيت صعب للغاية في إيجاد بديل لمباراة ودية غير نيجيريا، وتوليت المسؤولية في وقت قصير، ولكننا قادرين على تقديم كل ما لدينا، ولن نقوم بتعليق الشماعات من الأن".

وذكر: "في حال رفض نيجيريا سيكون البديل مصري، وسأحاول إيجاد فريق قوي، ولعبنا مباراة ضد غزل المحلة في المحلة، وأتمنى القدرة على توفير مباراتين ضد أندية من الدوري الممتاز".