اخبار التوك شو| توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.. ماجد الكدواني يتحدث عن مسلسل كان ياما كان

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب الحالية بدأت كصراع دبلوماسي على طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها تحولت إلى حرب إقليمية تشمل جميع دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، متأثرة بالضربات الأخيرة.

ماجد الكدواني: سعيد بردود الفعل الإيجابية لمسلسل كان ياما كان

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في “سهرة تاني أيام العيد”، النجمة يسرا اللوزي، والتي كشفت أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة كبيرة طوال أيام عرضه في رمضان.

بطلها ماجد الكدواني.. يسرا اللوزي تعلن عن أمنيتها الفنية

قالت النجمة يسرا اللوزي عن طقوس العيد لديها إنها تعشق الكحك والغريبة في العيد، رغم أنها لا يفترض أن تأكلهما، لكنها لا تستطيع مقاومتهما، كما أحب “لمة العيلة”.

عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”

قال أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التعاون العربي والخليجي، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس دعم مصر المستمر لدول مجلس التعاون ولتعزيز القرار المشترك بين الدول العربية.

خبير طاقة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

قال الدكتور ممدوح سلامة، مستشار الطاقة الدولي، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى لفترة قصيرة؛ سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، متوقعًا أن يتجاوز سعر خام برنت مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال أيام قليلة.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن استمرار الإغلاق لمدة 6 أشهر؛ قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل، كما أن هذه الأزمة هي «الأكبر في تاريخ النفط»، لما لها من تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

إقبال متزايد على «حديقة الأزهر» في ثاني أيام العيد بمشاركة لافتة للأجانب

رصد مراسل «إكسترا نيوز» تيموثي إيهاب، من داخل حديقة الأزهر، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزوار منذ فتح الأبواب في الـ 9 صباحًا، حيث يتدفق المواطنون بشكل تدريجي للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر.

ترحيب شعبي ودبلوماسي واسع بزيارة الرئيس السيسي إلى السعودية.. تفاصيل

قال مراسل “القاهرة الإخبارية” من الرياض، جمال الوصيف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة جدة اليوم، في زيارة قصيرة، بعد جولة خارجية شملت البحرين، حيث التقى الملك حمد بن عيسى، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي.

عماد الدين حسين: العرب يدفعون ثمن صراعات القوى الكبرى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن هذه الحرب، بطبيعتها، ورغم مآسيها الكثيرة، كشفت عن مجموعة كبيرة من النقاط الجوهرية، التي إذا تمكنت الأطراف العربية من الإجابة عنها بشكل صحيح؛ فقد تمثل بداية حقيقية للإصلاح والتصحيح، مضيفا أنه في المقابل، قد يؤدي تجاهل هذه التساؤلات إلى مزيد من تكريس الهيمنة الخارجية بمختلف أشكالها.