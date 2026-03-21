سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب الحالية بدأت كصراع دبلوماسي على طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها تحولت إلى حرب إقليمية تشمل جميع دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، متأثرة بالضربات الأخيرة.

أوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن آثار الحرب لا تقتصر على دول الخليج فقط، بل تتجاوز لتطال الاقتصاد العالمي، مثل واردات اليابان من النفط الخام والغاز المسال، وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، إضافة إلى تأثير وكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين في اليمن، ما أثر أيضًا على إيرادات قناة السويس.

وعن دور مصر كوسيط، أكد الزغبي أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة المقبولة لدى جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، ولها القدرة على إدارة الأزمات بفعالية واحتواء التوتر قبل اشتعاله، مستشهداً بجهود الرئيس السيسي السابقة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أشاد بها المجتمع الدولي، مضيفا أن الدور المصري الدبلوماسي الماهر يمكن أن يؤدي إلى هدنة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحد من اتساع نطاق الصراع الإقليمي.