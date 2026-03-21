الدفاع ليس محكما.. جيش الاحتلال يعترف بفشل اعتراض صاروخ إيراني سقط في ديمونا
سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة
الترجي يحرز هدف التعادل في شباك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
صور جديدة من خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
في صراع البقاء.. تعادل مثير بين غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري
إعلامي يشيد بـ ديانج وتريزيجيه أمام الترجي التونسي
3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر
الأهلي والترجي التونسي| أمير هشام: شوط مثالي للأحمر في كل حاجة
الحبيب علي الجفري: الشيعة جزء أصيل من نسيج الوطن في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد
ليفانتي يفوز على ريال أوفييدو 4-2 في الدوري الإسباني
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك
خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل
الإشراف العام
مرأة ومنوعات

فوائد لن تتوقعها لتناول الرنجة بانتظام.. استشاري يحدد شرطان

اسماء محمد

تعد الرنجة من الأكلات الشهية التى اعتاد المصريين على تناولها وتقديمها في احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية ، أن تناول الرنجة بكميات معتدلة يساعد فى منح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

وكشف سعيد متولى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أهم فوائد سمكة الرنجة الصحية عند شرائها من مصدر موثوق فهى تعمل على تحسين صحة القلب حيث تحتوى الرنجة على أوميجا3 بكميات وفيرة وهى من أهم المواد الغذائية التى تعمل على تحسين صحة القلب والشرايين وخفض الكوليسترول الضار وضبط سرعة نبضات القلب. 

كما تحتوي سمكة الرنجة على نسبة عالية من الحديد وهو مهم لتحسين جودة الدم و إنتاج الهيموجلوبين مما يحسن أداء مختلف الأجهزة في الجسم ويحمي من الأنيميا التى تؤدى إلى تساقط الشعر وضعف التركيز.

واضاف أن الرنجة تساعد الرنجة بشكل كبير في تقوية وظائف المخ وتحسين جودة الخلايا سواء لدى الكبار أو الاطفال ولكن يجب استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو أن الأطفال في سن ماقبل المدرسة كما أنها غنية بفيتامين ب12 المسئول عن تحسين وظائف عديدة في الجسم في مقدمتها تقوية الأعصاب والمخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد