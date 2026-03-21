فوائد لن تتوقعها لتناول الرنجة بانتظام.. استشاري يحدد شرطان

تعد الرنجة من الأكلات الشهية التى اعتاد المصريين على تناولها وتقديمها في احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية ، أن تناول الرنجة بكميات معتدلة يساعد فى منح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

وكشف سعيد متولى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أهم فوائد سمكة الرنجة الصحية عند شرائها من مصدر موثوق فهى تعمل على تحسين صحة القلب حيث تحتوى الرنجة على أوميجا3 بكميات وفيرة وهى من أهم المواد الغذائية التى تعمل على تحسين صحة القلب والشرايين وخفض الكوليسترول الضار وضبط سرعة نبضات القلب.

كما تحتوي سمكة الرنجة على نسبة عالية من الحديد وهو مهم لتحسين جودة الدم و إنتاج الهيموجلوبين مما يحسن أداء مختلف الأجهزة في الجسم ويحمي من الأنيميا التى تؤدى إلى تساقط الشعر وضعف التركيز.

واضاف أن الرنجة تساعد الرنجة بشكل كبير في تقوية وظائف المخ وتحسين جودة الخلايا سواء لدى الكبار أو الاطفال ولكن يجب استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو أن الأطفال في سن ماقبل المدرسة كما أنها غنية بفيتامين ب12 المسئول عن تحسين وظائف عديدة في الجسم في مقدمتها تقوية الأعصاب والمخ.