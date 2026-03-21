الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قبل استئناف المناقشات بعد العيد| الفئات المحددة لاستخدام الهاتف من الأطفال.. مقترح مبدئي

عبد الرحمن سرحان

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لإعادة فتح ملف تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إجازة عيد الفطر، في إطار توجه تشريعي لوضع قواعد واضحة تحمي الأطفال دون حرمانهم من مزايا العصر الرقمي.

تحرك تشريعي استباقي

يأتي هذا التحرك قبل استئناف المناقشات البرلمانية، في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية داخل الحياة اليومية، خاصة بين الأطفال، وهو ما دفع إلى طرح مقترح مبدئي يستهدف تنظيم هذا الاستخدام ووضع حدود آمنة له.

ويعكس المشروع توجهًا عامًا نحو تقنين العلاقة بين الطفل والتكنولوجيا، بدلًا من تركها دون ضوابط، بما يحمي الأجيال الجديدة من المخاطر المتزايدة على الإنترنت.

تقسيم واضح للفئات العمرية

ويستند المقترح إلى تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية، لكل منها ضوابط محددة:

من سن عام حتى 12 عامًا: منع كامل لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لحساسية هذه المرحلة وتأثرها السريع بالمحتوى الرقمي.

من 12 إلى 16 عامًا: استخدام محدود وخاضع لرقابة، مع تطبيق أدوات تقنية للتحكم في نوعية المحتوى وساعات الاستخدام.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق توازن بين الحماية والتأهيل التدريجي للتعامل مع العالم الرقمي.

رقابة أسرية مدعومة بالتكنولوجيا

يتضمن المقترح آليات رقابية جديدة، أبرزها تخصيص خطوط هاتفية للأطفال يمكن لولي الأمر التحكم فيها، بما يتيح حجب التطبيقات غير المناسبة، ومنع الوصول إلى المحتوى العنيف أو الضار.

كما يجري بحث فرض قيود على استخدام بعض الوسائل التي قد تُستخدم للتحايل على أنظمة الحماية، بما يضمن فعالية الرقابة المفروضة.

مواجهة التأثيرات الرقمية السلبية

يركز المشروع على الحد من تأثير ما يُعرف بالحروب الرقمية، التي تستهدف تشكيل وعي الأجيال الجديدة عبر المحتوى الإلكتروني، من خلال تقليل تعرض الأطفال للمعلومات المضللة أو السلوكيات غير المناسبة.

وفي المقابل، يسعى إلى تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في مجالات التعليم والتطوير المهاري.

نقاشات مرتقبة بعد العيد

من المنتظر أن تبدأ المناقشات التفصيلية فور عودة البرلمان للانعقاد، حيث سيتم مراجعة بنود المشروع بشكل شامل، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتطبيق.
يمثل هذا المقترح خطوة أولى نحو إصدار تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا بشكل واقعي، يراعي طبيعة المجتمع، ويستفيد من التجارب الدولية دون نسخها، بما يضمن إعداد جيل واعٍ قادر على التعامل مع أدوات العصر دون الوقوع في مخاطرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الذهب

أسعار الذهب تتراجع 10% وانخفاض العقود الآجلة وصعود الدولار

ترشيحاتنا

مباراة المصري وشباب بلوزداد

المصري يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا في الشوط الأول

محمد هيثم

قبل الانضمام لمعسكر منتخب 2007.. محمد هيثم يخطف الأنظار بثنائية ساحرة في الدوري البرتغالي

بيرامبدز

مهيب عبد الهادي يعلق على سقوط بيراميدز أمام الجيش الملكي

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد