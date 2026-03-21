خبير طاقة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

قال الدكتور ممدوح سلامة، مستشار الطاقة الدولي، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى لفترة قصيرة سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، متوقعًا أن يتجاوز سعر خام برنت مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال أيام قليلة.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار الإغلاق لمدة 6 أشهر قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل، كما أن هذه الأزمة هي «الأكبر في تاريخ النفط»، لما لها من تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة لن تنتهي فور إعادة فتح المضيق، موضحًا أن قدرة دول الخليج على زيادة الإنتاج بسرعة ستكون محدودة، ما يعني بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل حتى بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف أن استجابة الدول الكبرى ستختلف بحسب قدراتها، لافتًا إلى أن دولًا مثل الصين والولايات المتحدة والهند ودول الاتحاد الأوروبي تمتلك أدوات متنوعة للتعامل مع نقص الإمدادات، مشيرًا إلى أن الصين قد تستفيد من تحالفها الاستراتيجي مع روسيا لتأمين احتياجاتها.