ماجد الكدواني: سعيد بردود الفعل الإيجابية لمسلسل كان ياما كان

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة تاني أيام العيد، النجمة يسرا اللوزي، والتي كشفت أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة كبيرة طوال أيام عرضه في رمضان.

كما تضمن الحلقة مداخلة هاتفية لنجم وبطل المسلسل الفنان الكبير ماجد الكدواني ، وأوضح انه سعيد بالمسلسل وردود الفعل عليه وتعاونه مع الفنانة يسرا اللوزي وهي ممثلة موهوبة وقدمت دور رائع.

ووجه الإعلامي الشكر له علي مشاركته بالبرنامج علي الرغم من سفره ، وانت من اعظم الممثلين ومازال كبار الممثلين موجودين بوجود ماجد الكدواني.

وحول شخصية الدكتور مصطفي في مسلسل كان ياما كان والتي يجسدها ، اوضح انني منذ ان تحدثت مع صناع العمل وجدت ان العمل يدور في إطار من الصدق والبساطة وبشكل طبيعي يناسب كل ما يحدث داخل البيوت والأسرة المصرية ، ويناقش المسلسل قضية الطلاق وهي قضية في منتهي الخطورة وبخاصة في ظل وجود أطفال وكان لابد من مناقشة تلك القضية والتي تمثل ظاهرة في هذا الوقت ، وحالة صدق باحداث المسلسل مع المخرج كريم العدل ، والعمل يدق ناقوس الخطر حول هذه القضية والتغير المزاجي المفاجئ في العلاقة بين الزوج والزوجة ، وايضاً شيرين دياب قدمت رؤية رائعة وصادقة.

واضاف ان احداث المسلسل قامت بايصال رسالة ان الطرفين في الطلاق الرجل والمرأة غلابة والاتنين مظلومين وما فيش حد غلبان والآخر شرير وهذا كان مقصود ان يظهر ضمن احداث المسلسل ، واي طرف خارجي يدخل في العلاقة بين الزوج والزوجة بتحدث مشاكل كثيرة بسببها وهذه رسالة حرصنا علي ان نقدمها.

وتابع اثناء المسلسل تجد الزوجةً تحترم زوجها رغم الانفصال وهذا شئ مهم ورسالة ان الاحترام لابد ان يكون اثناء الزواج او حتي بعد الانفصال.

بينما عقبت يسرا اللوزي بتوجيه الشكر الي الفنان ماجد الكدواني وانها فخورة بالمشاركة معه في العمل وان تساعده في اللوكيشن واثناء التصوير وكيف يتعامل مع الناس.