قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مطالب أساسية على الطاولة .. خطة أمريكية مشروطة لفتح باب التفاوض مع إيران
مصر تتصدر الوجهات البديلة في الشرق الأوسط وسط تحول مسارات السفر.. وزيادة في الطلب على الغردقة وشرم الشيخ
تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أوساسونا يفوز على جيرونا بهدف في الدوري الإسباني
بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال
تفاصيل التحقيقات في مشاجرة جماهير الجيش المغربي والترجي التونسي بخان الخليلي
رد عملي على المشككين.. مجدي مرشد: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس ثبات مصر في دعم الأشقاء
الطقس .. استمرار تكاثر السحب واحتمالية سيول ببعض المحافظات بعد ساعات
تشيلسي يخسر بثلاثية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي
برسالة مؤثرة .. نانسي عجرم تهنئ والدتها بعيد الأم
أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر
english EN
توك شو

ماجد الكدواني: سعيد بردود الفعل الإيجابية لمسلسل كان ياما كان

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة تاني أيام العيد، النجمة يسرا اللوزي، والتي كشفت أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة كبيرة طوال أيام عرضه في رمضان.

كما تضمن الحلقة مداخلة هاتفية لنجم وبطل المسلسل الفنان الكبير ماجد الكدواني ، وأوضح انه سعيد بالمسلسل وردود الفعل عليه  وتعاونه مع الفنانة يسرا اللوزي  وهي ممثلة موهوبة وقدمت دور رائع.

ووجه الإعلامي الشكر له علي مشاركته بالبرنامج علي الرغم من سفره ، وانت من اعظم الممثلين ومازال كبار الممثلين موجودين بوجود ماجد الكدواني.

وحول شخصية الدكتور مصطفي في مسلسل كان ياما كان والتي يجسدها ،  اوضح انني منذ ان تحدثت مع صناع العمل وجدت ان العمل يدور في إطار من الصدق والبساطة وبشكل طبيعي يناسب كل ما يحدث داخل البيوت والأسرة المصرية ، ويناقش المسلسل قضية الطلاق وهي قضية في منتهي الخطورة وبخاصة في ظل وجود أطفال وكان لابد من مناقشة تلك القضية والتي تمثل ظاهرة في هذا الوقت ، وحالة صدق باحداث المسلسل مع المخرج كريم العدل ، والعمل يدق ناقوس الخطر حول هذه القضية والتغير المزاجي المفاجئ في العلاقة بين الزوج والزوجة  ، وايضاً شيرين دياب قدمت رؤية رائعة وصادقة.

واضاف ان احداث المسلسل قامت بايصال رسالة ان الطرفين في الطلاق الرجل والمرأة  غلابة  والاتنين مظلومين وما فيش حد غلبان والآخر شرير وهذا كان مقصود ان يظهر ضمن احداث المسلسل  ، واي طرف خارجي يدخل في العلاقة بين الزوج والزوجة بتحدث مشاكل كثيرة بسببها وهذه رسالة حرصنا علي ان نقدمها.

وتابع اثناء المسلسل تجد  الزوجةً تحترم زوجها رغم الانفصال وهذا شئ مهم ورسالة ان الاحترام لابد ان يكون اثناء الزواج او حتي بعد الانفصال.

بينما عقبت يسرا اللوزي بتوجيه الشكر الي الفنان ماجد الكدواني وانها فخورة بالمشاركة معه في العمل وان تساعده في اللوكيشن واثناء التصوير وكيف يتعامل مع الناس.

ماجد الكدواني يسرا اللوزي عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

