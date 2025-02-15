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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق الإدمان: تحديد معايير لاختيار الشخصية المؤثرة في حملات المكافحة

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم


 شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر السنوي الذى تنظمه كلية طب جامعة الزقازيق ، تحت عنوان "آفاق جديدة في علاج الإدمان والوقاية منه".

افتتح  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات المؤتمر بحضور ممثلي الجهات المعنية وأساتذة الجامعات المصرية وقيادات الصندوق .    

وألقى عثمان محاضرة استعرض خلالها  كيفية استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي وجمع البيانات واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المتداولة ومعرفة الأسباب الجذرية لمشكلة التعاطي والإدمان كذلك تحديد الخصائص الديموجرافية للجمهور المستهدف ، وتحديد المنصات الرقمية حسب انتشار الجمهور المستهدف وصياغة المحتوى من الرسالة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الانتشار على المنصات من منطقة لأخرى  والتأكيد على أهمية عملية التقييم وقياس الأثر من خلال عمل دراسة استقصائية لقياس التغيير قبل وبعد الحملات ومعرفة مدى تفاعل الجمهور المستهدف.   

واستعرض “عثمان” آليات نجاح الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية بأضرار المخدرات، أهمها تحديد معايير لاختيار الشخصية المؤثرة في الحملة من خلال اقتراح عدد من الشخصيات التي تتماشى مع المعايير وإجراء استطلاع رأى للجمهور في اختيار الشخصية الأكثر تأثيرا وليس شعبية.

لافتا الى ان من ضمن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم نجاح أي حملة إعلامية اختيار الرسالة بشكل خطأ وعدم ترتيب أولويات الرسائل أو اختيار غير سليم للمنصة الرقمية وغياب تقييم المستمر للحملة .  


كما تم استعراض الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"أنت أقوى من المخدرات"بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح والشخصيات المؤثرة في الجمهور المستهدف ، وسط اشادة من الحضور بآليات تنفيذ الحملة واختيار الشخصية المشاركة ،وأن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة ووفقا لتحليل البيانات قبل بداية الحملة فإن عدد المترددين على المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023 " عام 2014 كانت  35 ألف مريض متردد " جديد ومتابعة " منهم 1% اناث، و50 ألف مشترك على الصفحة الرسمية للصندوق وعدد المتطوعين لدى الصندوق 5500 متطوع مشارك في  أنشطة الوقاية ،وبعد إطلاق  الحملات على مدار 9 سنوات فإن عدد المرضى المترددين على المراكز العلاجية  يقرب من 170 ألف مريض  إدمان " جديد ومتابعة " سنويا منهم 4% إناث ،كما ارتفع عدد المشتركين في الصفحة الرسمية للصندوق لـ  2 مليون مشترك وزيادة عدد المتطوعين لدى الصندوق الى 34 ألف  متطوع مشارك في أنشطة الوقاية من المخدرات .  


وساهمت حملة "أنت أقوى من المخدرات "  التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500% من خلال الخط الساخن " 16023” وشاهدها أكثر من  200 مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ 9 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي ،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020 ، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها ، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالميةBBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات

كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية ،كما أن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية حققت نجاحا كبيرا  في تطور مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية ،حيث انخفضت نسبة التدخين في مشاهد الأعمال الدرامية الى 2.4% بعدما كانت 13% عام 2017 ، أيضا انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.4% بدلا من 4 %.

المخدرات عمرو عثمان صندوق الادمان

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