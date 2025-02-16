حماس: القصف الإسرائيلي شرق رفح الفلسطينية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس، أنّ القصف الإسرائيلي شرق رفح الفلسطينية يعد انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأوضحت حماس، أنّ القصف الإسرائيلي يعكس عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، مشيرةً إلى أنّ القصف الإسرائيلي يكشف نوايا نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى.

وقالت إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لاستئناف العدوان وارتكاب مزيد من جرائم الإبادة، مطالبة بإلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني بجميع بنوده وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.