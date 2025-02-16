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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كشفته الرقابة الإدارية .. حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان من أراضي الدولة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات باستخدام مستندات مزورة

و نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات ضمن شراكة حقيقية في حماية مصالح الوطن

وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.
 

400 فدان الاستيلاء على 400 فدان حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان معا لمصلحة المواطن شركاء في حماية مصالح الوطن الرقابة الإدارية 400 فدان

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