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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

متهم
متهم
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص بالسويس تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص “ له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

السويس جهات التحقيق النصب والاحتيال استخراج المحررات الرسمية

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