بحق فاطمة وأبيها.. أحمد تركي يعلّق على دعاء العيد: مصر لم تنحرف عن هويتها الدينية الوسطية
عبد الفتاح الجريني يطرح ألبومه الجديد وسط تفاعل جماهيري واسع وتوقعات بنجاح كبير
خلال زيارة السعودية والبحرين.. الرئيس السيسي: مصر والخليج مصير واحد وأمنه امتداد لأمننا القومي
الجيش الملكي يحرز الهدف الثاني في شباك بيراميدز بدوري الأبطال
لشراء مستلزمات العيد.. أمن البحيرة يكشف لغز العثور على جثة تاجر أخشاب بأرض زراعية
بيراميدز يقلص الفارق أمام الجيش الملكي بهدف فيستون ماييلي
عماد الدين حسين: العرب يدفعون ثمن صراعات القوى الكبرى
قاضٍ فيدرالي: الإدارة الأمريكية انتهكت الدستور بمحاولتها تقييد وصول الصحافة إلى البنتاجون
غارات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان
استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي خطوة بخطوة
أمي قالت لي لأ.. نجم المنتخب المغربي يرفض تسلم كأس أمم إفريقيا
بسبب تهديد طرق الإمداد الأوروبية.. رئيسة وزراء إيطاليا تجهز زيارة للجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: مجلس السلام بشأن غزة مشروع شخصي لترامب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن ترحيبه بهدف "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في دعم وتمويل توفير الاحتياجات الأساسية ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بما يشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.

وفي تصريحات لموقع بوليتيكو، أوضح جوتيريش أن هناك هدفًا تم تحديده واعتماده بالفعل من قبل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشط مع الأطر والهياكل التي أنشأها مجلس السلام.

وأضاف أنه لا يرى ضرورة لوجود المجلس خارج نطاق دوره المرتبط بخطة إعادة إعمار غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، معتبرًا أن ما يتجاوز ذلك يُعد في الأساس مشروعًا شخصيًا لترامب يتمتع فيه بسيطرة كاملة.

وشدد جوتيريش على أن هذا الأسلوب لا يمثل الطريقة الفعالة للتعامل مع التحديات الكبيرة الراهنة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها أساسًا لأي مبادرة سلام.

كما دعا إلى إنهاء القيود المفروضة على مضيق هرمز، مقترحًا أن تضطلع الأمم المتحدة بدور في حماية هذا الممر البحري، وأن تكون جزءًا من جهود تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، أشار جوتيريش إلى أنه لم يتواصل مع ترامب منذ اندلاع الحرب، لكنه أجرى محادثات مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن هوياتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

ترشيحاتنا

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

بالصور

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد