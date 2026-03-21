الأمين العام للأمم المتحدة: مجلس السلام بشأن غزة مشروع شخصي لترامب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن ترحيبه بهدف "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في دعم وتمويل توفير الاحتياجات الأساسية ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بما يشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.

وفي تصريحات لموقع بوليتيكو، أوضح جوتيريش أن هناك هدفًا تم تحديده واعتماده بالفعل من قبل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشط مع الأطر والهياكل التي أنشأها مجلس السلام.

وأضاف أنه لا يرى ضرورة لوجود المجلس خارج نطاق دوره المرتبط بخطة إعادة إعمار غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، معتبرًا أن ما يتجاوز ذلك يُعد في الأساس مشروعًا شخصيًا لترامب يتمتع فيه بسيطرة كاملة.

وشدد جوتيريش على أن هذا الأسلوب لا يمثل الطريقة الفعالة للتعامل مع التحديات الكبيرة الراهنة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها أساسًا لأي مبادرة سلام.

كما دعا إلى إنهاء القيود المفروضة على مضيق هرمز، مقترحًا أن تضطلع الأمم المتحدة بدور في حماية هذا الممر البحري، وأن تكون جزءًا من جهود تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، أشار جوتيريش إلى أنه لم يتواصل مع ترامب منذ اندلاع الحرب، لكنه أجرى محادثات مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن هوياتهم.