ترقبوا.. الإعلان عن نجم جديد في بوستر "شباب امرأة "

كشفت إحدى الشركات الانتاج الفني عن مشاركة النجم الشاب يوسف عمر في المسلسل الدرامي "شباب امرأة " المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهر في صورة البوستر النجم يوسف عمر.. و علقت الشركة عليه، قائلة: "ترقبوا النجم يوسف عمر في الحدث الدرامي الأضخم "شباب امرأة " في رمضان 2025.

وتصدر مسلسل “شباب امرأة” الترند بعد طرح صور للفنانة غادة عبد الرازق مع بعض النجوم أثناء كواليس حلقات المسلسل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وعلى غرار الرواية، نتعرف من خلال المسلسل على الشاب الريفي البسيط الذي ينتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، وهناك، يستأجر وحدة صغيرة في منزل عرابة الحارة، ذات الصوت المسموع والشهرة الواسعة، والشخصية التي لا تخاف لومة لائم. سرعان ما يقع الشاب في شباك المرأة اللعوب التي تسيطر على أفكاره وتغير من طباعه. وبعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وتظهر مشكلات هذه العلاقة السامة، يبدأ الشاب في إنقاذ نفسه من هيمنة هذا العشق الممنوع.