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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما المتوقع من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية؟.. باحث سياسي يُجيب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
محمد القاضي

أكد مبارك آل عاتي، الباحث السياسي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصدر القضية الفلسطينية جدول المباحثات.

وأوضح آل عاتي، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية هاجر جلال، أن السعودية تتبنى رؤية واضحة لمعالجة الوضع في غزة، تتمايز في بعض الجوانب عن الرؤية الأمريكية، لكنها تتناغم مع الخطة المصرية التي حظيت بدعم سعودي كبير.

وأشار إلى أن القمة العربية المرتقبة، التي ستعقد في الرياض خلال فبراير الجاري بمشاركة 5 دول عربية، ستكون منصة مهمة لتوحيد الموقف العربي تجاه التطورات في غزة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين.

وشدد على أن الجهود العربية تتجه نحو توحيد الصفوف لتحقيق هدف مشترك، وهو دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والسعودية في هذا الإطار. 

السعودية القضية الفلسطينية زيارة وزير الخارجية الأمريكي

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