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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج بجهاز جديد لضمان استقرار التيار الكهربائي

مستشفى سوهاج الجامعى
مستشفى سوهاج الجامعى

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى، إنه في إطار جهود الجامعة لتطوير المنظومة الطبية وتعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية، تم دعم مستشفى الطوارئ بالجامعة بجهاز مثبت تيار كهربائي جديد (AVR) بتكلفة 43 مليون جنيه، لضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الأجهزة الطبية من التقلبات الكهربائية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجهاز الجديد يمثل إضافة نوعية للمستشفى، حيث يسهم في الحفاظ على كفاءة الأجهزة الطبية الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة، لافتاً إلى أن الجهاز الجديد سيساهم في تقليل الأعطال الناجمة عن الانقطاعات المفاجئة أو التغيرات في الجهد الكهربائي، مما يعزز من جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأشار النعماني إلى الانتهاء من تركيب وتشغيل الجهاز بكفاءة عالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لآلاف المرضى المترددين على المستشفى، ويحد من المشكلات الناجمة عن تذبذب التيار الكهربائي، مؤكداً أن الجامعة تواصل العمل على تحديث البنية التحتية لمستشفياتها من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة لسكان محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

جامعة سوهاج المستشفيات الجامعية رئيس الجامعة مستشفى الطوارئ جودة الخدمات

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