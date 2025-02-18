صفقات معرض "آيدكس ونافدكس 2025" تتجاوز المليار دولار في يومه الأول

شهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" الذي تنظمه دولة الإمارات في إمارة أبوظبي الإعلان عن توقيع 13 صفقة بقيمة إجمالية 3.97 مليار درهم (حوالي 1.08 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور مهرة بلال الظاهري وماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية.

وكشفت مهرة بلال الظاهري خلال المؤتمر الصحفي عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، التي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليار درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.

وأوضح أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المحلي نحو النمو المستدام.