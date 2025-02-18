قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان النبي والصحابة يستعدون لشهر رمضان؟.. جهز نفسك لمغفرة ذنوبك
اللحمة بـ 380 جنيها.. تعرف على أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم
تعرف على أسعار الياميش قبل أيام من شهر رمضان الكريم
الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا في زيارة رسمية لبحث التعاون والاستثمارات المشتركة
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو
تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب حسن نصر الله
"سان دوناتو" الإيطالية تخطط لإنشاء مستشفى متطور في القاهرة الجديدة
وزير الزراعة: الدولة لا تدخر جهدا لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية
الجيش اللبناني ينتشر في قرى حدودية بالجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال
وفاة الشاعر أمل الطائر والدفن بالشرقية
لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد
طلاب مدرسة مدينة "تاما" باليابان يستقبلون وزير التعليم بالنشيد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفقات معرض "آيدكس ونافدكس 2025" تتجاوز المليار دولار في يومه الأول

آيدكس ونافدكس 2025
آيدكس ونافدكس 2025
القسم الخارجي

شهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" الذي تنظمه دولة الإمارات في إمارة أبوظبي الإعلان عن توقيع 13 صفقة بقيمة إجمالية 3.97 مليار درهم (حوالي 1.08 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور مهرة بلال الظاهري وماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية.

وكشفت مهرة بلال الظاهري خلال المؤتمر الصحفي عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، التي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليار درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.

وأوضح أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المحلي نحو النمو المستدام.

الامارات معرض آيدكس الصناعات الدفاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الملك عبد الله

الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفي | تفاصيل

وزارة الداخلية

البلاك كوبرا .. كيف أنهت وزارة الداخلية أسطورة محسوب خط الصعيد؟

وزير الطاقة السعودي

بعد تصريحاته عن مصر.. ما لا تعرفه عن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان؟

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

ترشيحاتنا

بطلات بنات همام

سابقة الأولى من نوعها.. تحويل فيلم لم يكتمل تصويره لـ مسلسل في رمضان| خاص

ميرنا جميل

بفستان أنيق.. أحدث ظهور لميرنا جميل

آيتن عامر

داخل البانيو.. آيتن عامر تثير الجدل بجلسة التصوير الأخيرة

بالصور

مشروب الملايين.. كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير

كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير
كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير
كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير

رحلة عائلية| شاهد.. هاني شاكر وزوجته وأحفاده يقضون أحلى الأوقات بلبنان

جمال رباني وسعادة عائلية..هاني شاكر وزوجته وأحفاده في أحلى الأوقات بلبنان
جمال رباني وسعادة عائلية..هاني شاكر وزوجته وأحفاده في أحلى الأوقات بلبنان
جمال رباني وسعادة عائلية..هاني شاكر وزوجته وأحفاده في أحلى الأوقات بلبنان

بالكاجوال.. مي عمر فى الفيوم تروج للسياحة الداخلية وتستمتع بسحر الطبيعة

بالكاجوال مي عمر فى الفيوم تروج للسياحة الداخلية وتستمتع بسحر الطبيعة
بالكاجوال مي عمر فى الفيوم تروج للسياحة الداخلية وتستمتع بسحر الطبيعة
بالكاجوال مي عمر فى الفيوم تروج للسياحة الداخلية وتستمتع بسحر الطبيعة

شاهد| أول ظهور لـ عصام صاصا بعد الإفراج.. وزوجته تعلق: حاسة إني بحلم

أول ظهور لعصام صاصا بعد الإفراج عنه زوجته تتألق بإطلالة جريئة وتعلق حاسة إني بحلم
أول ظهور لعصام صاصا بعد الإفراج عنه زوجته تتألق بإطلالة جريئة وتعلق حاسة إني بحلم
أول ظهور لعصام صاصا بعد الإفراج عنه زوجته تتألق بإطلالة جريئة وتعلق حاسة إني بحلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد