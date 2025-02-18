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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضفة الغربية بين نيران الاحتلال وسندان مخططات الضم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

تدخل عملية السور الحديدي التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أسبوعها الخامس على التوالي بوتيرة توسعية متصاعدة، شملت مخيمات جنين وطولكرم، وامتدت إلى محافظة طوباس، وخاصة طمون ومخيم الفارعة.

ومن أجل تنفيذ مخططاته لضم الضفة، نفذ الاحتلال سياسات عقاب جماعي عدوانية عنيفة على كل الصعد، شملت القتل والتهجير والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة، مما شكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

وظهرت مخططات الاحتلال لضم الضفة في مسارات عدة أهمها: استنساخ نموذج جباليا في الهدم والتدمير وجعل المناطق التي يجتاحها غير قابلة للحياة. وتفعيل سياسة التهجير القسري، إذ شردت عمليات الاحتلال عشرات الآلاف من منازلهم. وسنّ مجموعة قوانين تسمح بتسهيل الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانها منها. والسعي لسحب كثير من الصلاحيات الإدارية من السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وتفكيك بنيتها.

من جانبها، قالت حركة حماس إن جرائم الهدم والتهجير التي يرتكبها الاحتلال في طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس بالضفة الغربية لن تثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة. وأضافت أن تصعيد المقاومة ومواجهة الاحتلال واستنزافه السبيل الوحيد لكبح جرائمه وتغوله في حق الشعب الفلسطيني.

وأعتدي مستوطنون على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية بيتللو غربي مدينة رام الله. كذلك أحرق مستوطنون مركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقالت مصادر فلسطينية إن المعتدين تسللوا من مستوطنة مجاورة إلى القرية أمس وأضرموا النار في المركبة مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأعلنت محافظة طولكرم أن الاحتلال يهدد بهدم 16 منزلا في مخيم طولكرم المحاصر منذ 26 يوما، وأكدت أن عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم يقدر بين 15 و16 ألف نازح.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يناير الماضي نحو 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلا مأهولا و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" من دون تراخيص يُعد الحصول عليها "شبه مستحيل"، وفق فلسطينيين.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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