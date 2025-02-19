قرار جديد بشأن تشكيل عصابي بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة الجنائية.





تلقت مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق