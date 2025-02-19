إيلون ماسك يعلن رأيه في زيلينسكي والحرب الأوكرانية

يرى الميلياردير الأمريكي ورئيس إداراة الكفاء الحكومية إيلون ماسك، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأعاد ماسك نشر رأي لأحد رواد منصة "إكس" التي يملكها وعلق عليه برمز تعبيري يشير إلى 100% على المنشور الذي يقول إن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد الحرب والسلطة".

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية، قالت في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي سيكون ضحية إرساء السلام.

وجاءت افتتاحية التليجراف تعليقا على التطورات الأخيرة بشأن وقف الحرب الأوكرانية، بحسب النتائج التي تمخض عنها اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبير، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء والذي استغرق أكثر من 4 ساعات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام المقترح خلال اجتماع الثلاثاء ستتضمن وقف إطلاق النار، يليه انتخابات رئاسية في أوكرانيا، والتي تم تأجيلها أثناء الحرب بموجب الأحكام العرفية.