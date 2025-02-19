بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق القارة السمراء، قرعة بطولة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

وكان الأهلي وبيراميدز من مصر، قد حسما تأهلهما إلى دور ربع النهائي بشكل رسمي.

واحتل فريق الأهلي وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلفًا لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة، ليتأهل كوصيف.

فيما تأهل فريق بيراميدز، كوصيف أيضًا، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، خلفًا للترجي التونسي بنفس الرصيد.

ويشارك في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 فرق وهم كل من الهلال السوداني ومولودية الجزائر والجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي والترجي التونسي وبيراميدز.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا

فرق المركز الأول: الهلال السوداني - الجيش الملكي المغربي - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي - الترجي التونسي.

فرق المركز الثاني: مولودية الجزائر - صن داونز الجنوب إفريقي - الأهلي - بيراميدز.



القنوات الناقلة لـ قرعة دوري أبطال أفريقيا

تُذاع قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN SPORTS المفتوحة.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مواعيد ربع النهائي تكون:

الذهاب: يوم 28-29 مارس 2025.

الإياب: يوم 4-5 أبريل 2025.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب: يوم 18-19 أبريل 2025.

الإياب: يوم 25-16 أبريل 2025.

مواعيد النهائي

الذهاب: يوم 24 مايو 2025.

الإياب: يوم 1 يونيو 2025.