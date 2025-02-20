بكاميرا جبارة .. مواصفات Samsung Galaxy Z أفضل هاتف قابل للطي



بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S25، تركز شركة Samsung الآن على العمل وراء هواتفها الذكية القابلة للطي الرائدة من الجيل التالي. ولكن في حين أن الإصدار لا يزال بعيدًا، فقد كشف تسريب جديد عن بعض التحسينات القادمة إلى طراز Galaxy Z Fold 7 المتميز . إليك أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7

مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 7

والذي يأتي مع بطارية وشاشة مطورة فقد تم رصد هاتف Galaxy Z Fold 7 القادم في تسريب من أحد المخبرين على Weibo وبحسب ما ورد، سيقدم الهاتف القابل للطي الأحدث تحسينات مختلفة عن سابقه. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 7 من سامسونج بكاميرا محسنة أسفل الشاشة. في حين أن التحسينات الدقيقة غير واضحة، فقد يكون هذا مرتبطًا بوضوح أفضل من كاميرا السيلفي على الشاشة الأساسية.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6



أما عن مواصفات بطارية هاتف Galaxy Z Fold 7 فتعد العلامة التجارية ليس لديها خطط لإحداث أي تغييرات كبيرة في بطارية الهاتف، لذلك قد نحصل على حزمة بطارية 4400 مللي أمبير في الساعة على الجيل التالي من الرائد القابل للطي. يعد هذا أمر مخيب للآمال لأن هذا الجهاز هو طراز فائق الجودة مع القليل من التحسينات وسيكون أحد التغييرات الكبيرة في الرائد هذا العام هو معالج Snapdragon 8 Elite S oC .