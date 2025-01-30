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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات حصرية تكشف أسعار هواتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 وZ Fold 7

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
شيماء عبد المنعم
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كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مثيرة حول هواتف سامسونج Samsung القادمة، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها خلال فصل الصيف المقبل، وستشمل الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip 7 و Galaxy Z Fold 7.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف تسريب حديث من حساب يدعي PandaFlashPro على موقع إكس (تويتر سابقا)، عن أسعار الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث يشير التسريب إلى أن هاتف Flip 7 سيأتي بسعر مماثل لسابقه Flip 6، مع توقع أن تكون تكلفة طراز Galaxy Z Fold 7 متطابقة أيضا.

ويعني ذلك، أن هذه الهواتف لن تشهد زيادة في الأسعار على غرار السلسلة الرائدة من الشركة Galaxy S25، حيث من المتوقع أن يبدأ Galaxy Z Flip 7 و Fold 7 بنفس سعر سابقاتها حوالي 1099 دولار، و 1899 دولار  على التوالي.

علاوة على ذلك، تشير التسريبات إلى أن هاتفي Z Flip 7 وZ Fold 7 سيتخليان عن معالجات Snapdragon من كوالكوم لصالح Exynos 2500 الخاص بسامسونج، ويعد هذا هو التغيير الأول من نوعه للهواتف القابلة للطي، حيث لم تأتي شرائح Exynos 2500 لسلسلة S25 بسبب مشاكل في التصنيع، لكن سامسونج قامت بإصلاحها وقررت استخدامها في الهواتف القابلة للطي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7

كشفت التسريبات أيضا عن بعض مواصفات النموذج الأولي لـ Galaxy Z Flip 7 الذي تختبره سامسونج حاليا، يتزامن هذا مع التقرير الذي قال مؤخرا أن الهاتف سيحتفظ بالكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، من المتوقع أيضا الاحتفاظ بالكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل من Galaxy Z Flip 6.

ويتم تشغيل النموذج الأولي بواسطة Exynos 2500 واعتمادا على السوق، فقد يحصل أيضا على Snapdragon 8 Elite المصمم خصيصا لهواتف Galaxy، يكشف أحدث تقرير أيضا عن إطار جانبي خاص لسبائك الألومنيوم، وهو طفيف في آلية المفصلات مع الحفاظ على حماية Gorilla Glass Victus 2 للشاشة الخارجية، يقال إن الهاتف سيتم شحنه بسرعة قدرها 25 وات، على غرار سابقه، ومن المتوقع أن يأتي في طرازين بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 6


مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7

وفقا لصور المفاهيم، من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy Z Fold 7 على شاشات داخلية وخارجية أكبر، مع الاحتفاظ بنسبة سطوع تصل ذروتها إلى 2600 شمعة، من المتوقع أن يحصل الهاتف على برنامج عرض يدعم Proscaler، على غرار سلسلة Galaxy S25.

ويقال إن هاتف Galaxy Z Fold 7 سيأتي معا معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيتميز بإطارا جانبيا خاصا لسبائك الألومنيوم بدلا من التيتانيوم، وسحتفظ بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 للشاشة الخارجية.

من المتوقع أيضا أن يشهد هذا تغييرا طفيفا في آلية المفصلات، والحصول على حل تبريد أكبر، ودعم شبكة Wi-Fi 7، من المتوقع أن يحتفظ الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وشحن سلكي سريع بقدرة 45 وات مقارنة بـ 25 وات في طراز Galaxy Z Fold 6.

ويقال إن هاتف Galaxy Z Fold 7 سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل على غرار هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra، مع الاحتفاظ بالكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي 10 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يصدر الهاتف في 3 نماذج بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت و 12 جيجابايت + 1 تيرابايت.
 

سامسونج هواتف سامسونج الهواتف

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