الناتو: الجميع يريد أن يرى نهاية للعدوان الروسي "الرهيب" ضد أوكرانيا

أكد الأمين العام لـ حلف الناتو، مارك روتة، أنه نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية، وذلك وفقا لنبا عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته على أن الجميع يريد أن يرى نهاية للعدوان الروسي "الرهيب" ضد أوكرانيا ، مشيرا إلى أن تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية.



وأكد أمين عام الناتو في تصريحات له علي ضرورة استمرار تعزيز موقف أوكرانيا حتى تتمكن من القدوم إلى طاولة المفاوضات من موقع القوة.