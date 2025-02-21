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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رصاصة بالرأس.. تفاصيل جريمة شقة إمبابة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب، ومصاب بجرح قطعي بالرقبة وطلق ناري في الرأس، بأحد شوارع منطقة إمبابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بالعثور على جثمان شخص ملقى بالشارع، ومصاب بعدة إصابات ظاهرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين إصابة شاب بطلق ناري في الرأس وعلى رقبته علامات إصابة بآلة حادة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

جثة شاب مديرية أمن الجيزة إمبابة

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