تعافي نجم الزمالك من الإصابة .. وجاهزيته للقمة أمام الأهلي

خضع محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي مكثف وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني اللاعب إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.