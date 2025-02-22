ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الشابة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت ملك قورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكت قصيرا باللون الأزرق كشف عن بطنها، ونسقت معه بنطلون جينز فاتح ما منحها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

انتعلت ملك قورة حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، مع حقيبة يد باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ملك قورة بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.