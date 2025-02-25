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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-2-2025، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في بنك نكست 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار قناة السويس اليوم 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

  • سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي الإسلامي 50.60 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.55 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك العقاري العربي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف العربي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر

  • سعر الدولار في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الأسكندرية 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك فيصل 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك 

  • سعر الدولار في بنك الكويتي الوطني 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول  50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
  • سعر  الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار مقابل الجنيه 50.13 جنيه للشراء جنيه و50.23 جنيه للبيع.
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