أخبار التكنولوجيا | خصم هائل على هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 و أفضل هاتف ألعاب في الأسواق من iQOO

نشر موقع "صدى بلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

لن تحتاج لاشتراك.. كيف تحصل على نسخة أوفيس مجانية من مايكروسوفت؟

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار النسخة المجانية من تطبيق Office for Windows والتي تتضمن العديد من الإعلانات، فعلى الرغم من أنه يتعين عليك القيام بدفع اشتراك شهري في Microsoft 365 للحصول على إمكانية الوصول إلى الإصدار الكامل لسطح المكتب من Office، فقد تختبر شركة مايكروسوفت إصدارًا مدعومًا بالإعلانات في بعض البلدان .

بمزايا ثورية.. إطلاق إصدار جديد من فوتوشوب للآيفون| إليك التفاصيلدد

أعلنت شركة Adobe أنها ستجلب برنامج التصميم والتحرير الشهير Photoshop إلى الأجهزة المحمولة، بدءًا من نظام التشغيل iOS. وتخطط الشركة لإطلاق تطبيق Photoshop لنظام Android في وقت لاحق من هذا العام.

مع تطبيق Photoshop الجديد لأجهزة iPhone ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزات المجانية والمدفوعة من خلال تصميم مناسب للأجهزة المحمولة

سعره نزل.. خصم هائل على هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

بخصومات كبيرة على موقع Samsung.com يمكنك شراء هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 القابل للطي بخصم 720 دولارًا لينخفض سعره من 2019.99 دولارًا إلى 1299 دولارًا في الوقت الحالي.

ويعد العرض ساري فقط على موديلات الألوان المختارة من اللون الأبيض والأسود وعلى الإصدار سعة تخزين 512 جيجابايت.

بميزات رائدة.. إليك مواصفات أفضل هاتف ألعاب في الأسواق من iQOO

تستعد شركة iQOO للكشف عن هاتف iQOO Neo 10R في الحادي عشر من مارس في الهند . وقد أكدت الصفحات الرئيسية للهاتف المتوفرة على العديد من المتاجر الألكترونية العديد من التفاصيل حول هاتف Neo 10R. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت العلامة التجارية أيضًا بيانًا صحفيًا لتأكيد التفاصيل الرئيسية للجهاز. والتي تختلف قليلاً عن التوقعات.



