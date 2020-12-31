أفضل 5 تطبيقات نظام التشغيل Windows 10 في 2020

مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 10، سعت جميع الشركات التقنية لتوفير نسخة بعض تطبيقات الهواتف الذكية لإصدار سطح المكتب الجديد، والتي نالت على إعجاب الجميع خلال العام الجاري. كان عام 2020، مليئا بالتقدم والتطور في مجال أجهزة الحاسبات المحمولة، ومع إطلاقنظام التشغيل Windows 10، سعت جميع الشركات التقنية لتوفير نسخة بعض تطبيقات الهواتف الذكية لإصدار سطح المكتب الجديد، والتي نالت على إعجاب الجميع خلال العام الجاري.





وفيما يلي نستعرض إليك أفضل تطبيقات لنظام التشغيل Windows 10 ، في 2020 وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.









1. تطبيق SKYPE:





لا يحتوي تطبيق Skype على العديد من الميزات الموجهة للأعمال مثل منافسه Zoom، ولكن نظرا لأنه أحد منتجات شركة مايكروسوفت Microsoft، فإنه يحتوي على عمليات تكامل إضافية مع نظام التشغيل Windows 10. يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك وربطه ببرامج الشركة الأخرى مثل OneDrive و Outlook، كما يمكنك إضافة أشخاص كجهات اتصال والاتصال بهم مباشرة وكذلك مراسلتهم، كما يساعدك على مشاركة الملفات بسهولة عن طريق سحبها وإفلاتها في نافذة الدردشة.





2. تطبيق PAINT 3D:





يعد PAINT 3D أحد أفضل التطبيقات تقييمًا على متجر مايكروسوفت Microsoft، والذي يمكن استخدامه في عمل الصور الأساسي، حيث يحتوي على جميع الأدوات التي قد تحتاج إليها، ويمكن للمحترفين أيضا استخدام البرنامج المجاني لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى إبداعات ثنائية الأبعاد، مع العديد القوام والفلاتر وخيارات الإضاءة، ويمكنك بسهولة نسخ النماذج ثلاثية الأبعاد ولصقها في تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، بما في ذلك Word و PowerPoint و Mixed Reality Viewer.









3. تطبيق SPOTIFY:





يمكنك استخدام نسخة تطبيق Spotify، على إصدار سطح المكتب ومن خلال نظام ويندوز الخاص يسهل عليك التنقل بين الأغاني، وكما يمنحك الوصول إلى جميع أنواع التوصيات وقوائم التشغيل المنسقة،ولكن يكلف تطبيق Spotify Premium، للتخلص من الإعلانات المزعجة في الإصدار المجاني 9.99 دولارًا شهريًا، ويقدم إليك فترة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر.





4. تطبيق VLC:





VLC هو مشغل وسائط مجاني يمكنه التعامل مع جميع أنواع التنسيقات المختلفة، فهو يعد مشغل الوسائط الأفضل لنظام التشغيل ويندوز، ويتضمن التطبيق بعض الميزات لتحسين تجربة المشاهدة، بما في ذلك إعدادات المعادل والإعدادات المسبقة لتشغيل الموسيقى، كما يمكنه حتى تشغيل المحتوى من أقراص DVD والأقراص المدمجة.





5. تطبيق :MESSENGER





يتوفر حاليا تطبيق فيسبوك ماسنجر MESSENGER، لنظام التشغيل ويندوز والذي يوفر بعض المزايا الخاصة بإصدارى أندرويد وiOS، ولكنه يفتقر إلى ميزات مهمة مثل إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.