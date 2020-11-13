بدون هواتف سامسونج.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10

أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 Windows 10، وذلك بفضل تحديث تطبيق Your Phone الذي طرحته شركة مايكروسوفت لجميع مستخدميها في شهر أغسطس الماضي. يستطيع مستخدمي هواتف أندرويد حاليا الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة عبرالتي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 Windows 10، وذلك بفضل تحديث تطبيق Your Phone الذي طرحته شركة مايكروسوفت لجميع مستخدميها في شهر أغسطس الماضي.





ووفقا لما ذكره موقع "cnet" المتخصص في مجال التقنية، فأن أحدث إصدار من نظام تشغيل مايكروسوفت والذي تم إصداره خلال الشهر الجاري سيتيح لك تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد المحمولة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10، وأجهزة سامسونج المدعومة التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي.





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وبالرغم من أن تلك الميزة متاحة فقط لهواتف سامسونج الجديدة، إلا أن هناك طريقة أخرى لتشغيل تطبيقات نظام التشغيل أندرويد على جهاز الكمبيوتر، فيما يلي نستعرض إليك كيفية القيام بذلك:





ويندوز 10 : - الخطوات المطلوبة لتشغيل تطبيقات أندرويد ‘لى جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل





1. جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندز 10 بإصدار أكتوبر 2019، أو إصدار أحدث.





2. تنزيل أحدث إصدار من تطبيق Your Phone و Link to Windows. على هاتفك.





3. لاتمام العملية ستحتاج هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 أو إصدار أحدث لعمل تكامل Link to Windows.

4. الخطوة الأخيرة يجب أن يكون هاتفك وجهاز الكمبيوتر على نفس شبكة Wi-Fi حتى تعمل الميزة.





- كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10:





1. بعد انتهاء عمليات التثبيت للتطبيقات السابقة، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على مايكروسوفت عبر تطبيق Your Phone، على جهاز الكمبيوتر ونفس الخطوة قم بها على تطبيق Your Phone على هاتفك.





2. قم بالنقر على خيار Link to Windows من خلال التطبيق.





3. بعد الانتها من عملية ربط الجهازين، قم بالضغط على زر التطبيقات الموجود في القائمة اليسرى لإظهار جميع التطبيقات المثبتة على جهازك.





4. اختر التطبيق الذي تريد استخدامه وابدأ بالتحكم فيه باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح.