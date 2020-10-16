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تكنولوجيا

بالصور.. كيفية إخفاء التطبيقات في قائمة Start بـ ويندوز 10

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
ويندز 10
ويندز 10
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شيماء عبد المنعم
عندما تقم بفتح قائمة ابدأ Start، في نظام التشغيل ويندوز 10 Windows 10، فعادة ما تظهر قائمة أبجدية بالتطبيقات المثبتة على حاسوبك المحمول، فإذا كنت ترغب في الحصول على قائمة ابدأ أصغر حجما ومنسقة بشكل كبير، فيمكنك إخفاء قائمة التطبيقات على يسار القائمة.

فيما يلي يمكنك تخصيص شكل التطبيقات من حيث الشكل والمظهر في قائمة ابدأ، إليك الطريقة:


1. افتح قائمة "ابدأ Start"، ثم انقر فوق خيار "الإعدادات Settings"، الذي يظهر في شكل أيقونة الترس أسفل يمين الشاشة. 

In the Windows 10 Start Menu, click the "gear" icon to open Settings.

2. من قائمة الإعدادات الرئيسية، اضغط على خيار "التخصيص Personalization".

In Windows 10 Settings, click "Personalization."

3. من التخصيص انقر على ابدأ في الشريط الجانبي.

In Windows 10 Settings, click "Start" in the sidebar.

4. في إعدادات قائمة ابدأ، حدد مكان المفتاح المسمى "إظهار قائمة التطبيقات في قائمة ابدأ" انقر فوق مفتاح التبديل لإيقاف تشغيله.
In Windows 10 Settings, click the "Show app list in Start menu" switch to turn it off.

5. ي المرة التالية التي تفتح فيها قائمة "ابدأ" ، سترى قائمة أصغر بكثير بدون قائمة التطبيقات، إذا كنت ترغب في رؤيتها فانقر على زر "جميع التطبيقات" في الشريط الجانبي.

In the Windows 10 Start menu, click the App List button.
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