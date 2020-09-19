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تكنولوجيا

بعد إصلاحه.. كيفية تفعيل الوضع الداكن لـ Windows 10.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
ويندوز 10
ويندوز 10
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شيماء عبد المنعم
حصل نظام التشغيل ويندز 10 Windows 10، أخيرا، على تحديثا يجلب تحسينات مهمة لإصلاح ميزة الوضع الداكن dark mode التي طال إنتظارها لتصل إلى نظام تشغيل الحاسبات المحمولة.

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تم انتقاد الوضع الداكن في نظام التشغيل ويندوز 10 مؤخرا، بسبب عدم تناسقه، فعند تطبيقه تحصل بعض أجزاء ويندوز 10 وتطبيقاته على الوضع الليلي، لكن أجزاء أخرى من نظام التشغيل تحتفظ بخلفياتها البيضاء الساطعة.


ووفقا لتقارير Windows Latest، عالجت شركة مايكروسوفت هذه المشكلة أخيرا، في الإصدار الذي يحمل رقم Build 20211، وهو إصدار مبكر من تحديث ويندوز 10 القادم ، وجلب تحديثا للوضع الداكن على نظام التشغيل.

ولتفعيل ميزة الوضع الداكن على نظام التشغيل ويندز 10، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اذهب إلى إعدادات Settings، نظام التشغيل ويندز 10.

الخطوة الثانية: اضغط على خيار التخصيص Personalization .

الخطوة الثالثة: من تبويب الألوان Colors ، حدد الوضع المظلم Dark.
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