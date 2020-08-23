لمستخدمى سامسونج .. مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10

في أكبر طفرة للربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft تحديثا جديدا على ويندوز 10 يسمح بتشغيل تطبيقات الهاتف على الويندوز.





وبحسب موقع Engadget التقنى فإنه رغم إعلان شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث Windows 10 Your Phone وهو عبارة عن الربط بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لتشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10 إلا أن التحديث حتى الآن متاح لهواتف سامسونج فقط، خصوصا هواتف Galaxy Note 20.









ويمكن لمستخدمى هواتف سامسونج ممن لديهم نظام تشغيل حديث بداية من نظام تشغيل Android 9.0 أو احدث فإنه يمكنهم القيام بتشغيل كل تطبيقات الهاتف لديهم على ويندوز 10





كما يتطلب ربط الهواتف الذكية من ويندوز 10 القيام بتوصيل الهاتف وجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب على نفس شبكة الواى فاى، ثم تحميل التطبيقات التى ستعمل في نوافذ منفصلة إلا انه يمكن تثبيتها في قائمة ابدأ أو Start أو شريط المهام.





ومن المفترض أن تتوفر الميزة لكل مستخدمى هواتف أندرويد في الوقت القريب، ولكن أيضا مع أنظمة التشغيل الأحدث فقط، حتى تتمكن الهواتف من القيام بالربط مع ويندوز 10.



