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تكنولوجيا

بـ 5 خطوات.. كيفية تمكين الوضع الداكن لتطبيقات Microsoft Office

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:01 م
دارك مود لتطبيق مايكروسوفت
دارك مود لتطبيق مايكروسوفت أوفيس
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شيماء عبد المنعم
أصبحت ميزة الوضع الداكن Dark Mode، الأكثر شيوعا لتطبيقات الهواتف الذكية وأيضا لتطبيقات سطح المكتب، حيث توفر العديد من المزايا للمستخدمين بما في ذلك تجربة أفضل وحماية للعين أثناء استخدام التطبيقات ليلا، وتوفير عمر البطارية.


وبحسب ما ذكره موقع "mobigyaan"، تتيح عملاق التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، لمستخدميها إمكانية تفعيل الوضع الداكن في منتجات Office Suite الأكثر شيوعًا.




وفيما يلي سنعرض لك خطوة بخطوة كيفية تفعيل الوضع الليلي أو الداكن لمجموعة تطبيقات أوفيس على جهاز الكمبيوتر، والتي تشمل Microsoft Word و Excel و PowerPoint:


- كيفية تمكين الوضع الداكن في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office:


الخطوة الأولى: افتح أحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة الثانية: من داخل التطبيق انقر فوق علامة التبويب "ملف File"، أعلى يسار الشاشة.

الخطوة الثالثة: من قائمة الخيارات التي تظهر في الجزء الأيمن، حدد خيار "الحساب Account".

الخطوة الرابعة: من قسم الحساب، انتقل إلى القائمة اليمنى من خيار سمة أوفيس Office Theme، قم بتمكين الزر بجوار خيار "داكن Dark"، من القائمة المنسدلة.

الخطوة الخامسة: احفظ التغييرات وأعد تشغيل التطبيق.
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