الأرخص والأصغر من مايكروسوفت.. تعرف على سعر ومواصفات منصة الألعاب Xbox Series S.. فيديو

وأوضحت مايكروسوفت أنه من المقرر إطلاق منصتي Xbox Series X و ،Xbox Series S، في 10 نوفمبر القادم، وكشفت أن المنصة ستأتي إن النسخة الأرخص لن تحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد مستخدميها على شراء وتنزيل الألعاب عبر الإنترنت من خلال المنصة الخاصة بهم.

وستأتي منصة ألعاب Xbox Series S الجديدة، بدعم الألعاب بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز في الثانية، كما تمتاز بميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing.

وكما تأتي منصة Xbox Series S ، مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، إلى جانب دعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.

الجدير بالذكر أن شكرة مايكوروسوفت تخطط لطرح منصة "Xbox Series X" بسعر يعادل 499 دولار أمريكي، وستتضمن هذه النسخة قارئ أسطوانات، وستشمل مجموعة كبيرة من الألعاب بما في ذلك Call of Duty: Black Ops Cold War و Cyberpunk 2077.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq