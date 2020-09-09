الأرخص والأصغر من مايكروسوفت.. تعرف على سعر ومواصفات منصة الألعاب Xbox Series S.. فيديو

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft ، مؤخرا عن اسم وسعر الجيل الجديد من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox Series X ، والذي كان يحمل الاسم الرمزي Project Scarlett، خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2019 ، وتستعد الشركة الأمريكية عن إصدار أصغر وأكثر ملاءمة للميزانية يسمى Xbox Series S.





ويأتي إعلان عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بعد سلسلة من التسريبات ظهرت حول الجيل الجديد من " إكس بوكس "، حيث أكدت أن منصة الألعاب الجديدة هي الأصغر من نوعها، والأرخص سعرا حتي الآن، وستتوفر منصة الألعاب Xbox Series S، بسعر يعادل 299 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,719 جنيها مصريا)، بحسب ما ذكرت موقع "gsmarena".









وأوضحت مايكروسوفت أنه من المقرر إطلاق منصتي Xbox Series X و ،Xbox Series S، في 10 نوفمبر القادم، وكشفت أن المنصة ستأتي إن النسخة الأرخص لن تحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد مستخدميها على شراء وتنزيل الألعاب عبر الإنترنت من خلال المنصة الخاصة بهم.





وستأتي منصة ألعاب Xbox Series S الجديدة، بدعم الألعاب بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز في الثانية، كما تمتاز بميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing.





وكما تأتي منصة Xbox Series S ، مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، إلى جانب دعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.





الجدير بالذكر أن شكرة مايكوروسوفت تخطط لطرح منصة "Xbox Series X" بسعر يعادل 499 دولار أمريكي، وستتضمن هذه النسخة قارئ أسطوانات، وستشمل مجموعة كبيرة من الألعاب بما في ذلك Call of Duty: Black Ops Cold War و Cyberpunk 2077.