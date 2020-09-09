AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

الأرخص والأصغر من مايكروسوفت.. تعرف على سعر ومواصفات منصة الألعاب Xbox Series S.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:27 م
منصة ألعاب Xbox
منصة ألعاب Xbox Series S
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، مؤخرا عن اسم وسعر الجيل الجديد من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox Series X، والذي كان يحمل الاسم الرمزي Project Scarlett، خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2019 ، وتستعد الشركة الأمريكية عن إصدار أصغر وأكثر ملاءمة للميزانية يسمى Xbox Series S.

ويأتي إعلان عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بعد سلسلة من التسريبات ظهرت حول الجيل الجديد من "إكس بوكس"، حيث أكدت أن منصة الألعاب الجديدة هي الأصغر من نوعها، والأرخص سعرا حتي الآن، وستتوفر منصة الألعاب Xbox Series S، بسعر يعادل 299 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,719 جنيها مصريا)، بحسب ما ذكرت موقع "gsmarena".


وأوضحت مايكروسوفت أنه من المقرر إطلاق منصتي Xbox Series X و ،Xbox Series S، في 10 نوفمبر القادم، وكشفت أن المنصة ستأتي إن النسخة الأرخص لن تحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد مستخدميها على شراء وتنزيل الألعاب عبر الإنترنت من خلال المنصة الخاصة بهم.

وستأتي منصة ألعاب Xbox Series S الجديدة، بدعم الألعاب بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز في الثانية، كما تمتاز بميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing.

وكما تأتي منصة Xbox Series S ، مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، إلى جانب دعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.

الجدير بالذكر أن شكرة مايكوروسوفت تخطط لطرح منصة "Xbox Series X" بسعر يعادل 499 دولار أمريكي، وستتضمن هذه النسخة قارئ أسطوانات، وستشمل مجموعة كبيرة من الألعاب بما في ذلك Call of Duty: Black Ops Cold War و Cyberpunk 2077.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت تصدر الجيل الثاني من إكس بوكس في أغسطس

أخبار العلوم والتكنولوجيا | 3 ميزات في واتساب لا يعرفها الكثيرون.. 4 أسباب تجعلك لا تشتري هواتف آيفون iPhone 12

مايكروسوفت تتفوق على بلايستيشن 5 بهذه المفاجأة.. تفاصيل

من بينهم Avowed.. مايكروسوفت تكشف بعض الألعاب التي سينطلق بها جهاز Xbox Series X.. فيديو

4 مميزات لا تعرفها عن بلاي ستيشن 5 تجعله يتفوق على أى جهاز آخر

لأول مرة.. تسريبات تكشف موعد طرح سلسلة إكس بوكس وأسعارها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نشأت الديهي يهاجم اتحاد الكرة: اللي مش قد الشغل يقعد في البيت

بعد صعوده للدوري السعودي.. الباطن يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

4 دول عربية تتحفظ على بيان جامعة الدول بإدانة تدخلات تركيا في المنطقة

حادث مروع.. نقل نجل الفنان شريف حلمي إلى غرفة العمليات

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

خاص| موقف الأهلي النهائي من ضم رجب بكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين جريئة.. شاهد| إطلالات ريا أبي راشد فى مهرجان البندقية

طريقة عمل كيك الخوخ.. خطوة بخطوة

مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك