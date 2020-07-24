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تكنولوجيا

من بينهم Avowed.. مايكروسوفت تكشف بعض الألعاب التي سينطلق بها جهاز Xbox Series X.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:00 م
جهاز Xbox Series
جهاز Xbox Series X
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة New Vegas، واستوديو Obsidian Entertainment، عن لعبة تقمص الأدوار الخيالية الجديدة Avowed، من خلال حدث مايكروسوفت الذي أقيم اليوم الجمعة، وهي من أحدث الألعاب التي تنضم  منصة أجهزة Xbox Series X، وXbox One، التابعة لشركة مايكروسوفت.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، نشر إستديو Obsidian Entertainment، المطور للعبة مقطع فيديو تشويقي، لأحدث ألعاب RPG الخيالية، والمعروفة باسم Avowed، وتدور أحداثها في Eora.


وتعد لعبة تقمص الأدوار Avowed، الإصدار الثالث من ألعاب Obsidian، منذ استحواذ شركة مايكروسوفت عليها، ولم يكشف مقطع الفيديو التشويقي أي معلومات عن تاريخ إطلاق اللعبة بشكل رسمي.

وإلى جانب ذلك، ستنطلق لاحقا لعبة التصويب وإطلاق النار CrossfireX، إلى أجهزة Xbox One، وSeries X خلال العام الجاري.

وقد كشفت شركة مايكروسوفت عن الألعاب التي ستنطلق مع جهاز ألعاب Xbox Series X المرتقب إطلاقه في نهاية هذا العام، حيث ستحصل كلا من ألعاب Forza Horizon 4، و Ori، وGears 5، وSea of Thieves، و Gears Tactics على مجموعة من الميزات الجديدة.
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