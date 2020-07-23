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تكنولوجيا

أرباح مايكروسوفت تتجاوز التوقعات متخطية أزمة كورونا.. تفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:01 م
شركة مايكروسوفت الأمريكية
شركة مايكروسوفت الأمريكية
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شيماء عبد المنعم
ارتفع إجمالى إيرادات شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في 30 يونيو المنصرم، لتصل إلى 38.0 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2020،  بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% عن الربع السابق، الذي شهد تأثيرا أقل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "cnbc"،  فاقت نتائج أرباح مايكروسوفت توقعات المحللين، الذي توقعوا أن تحقق الشركة الأمريكية إيرادات بقيمة 36.5 مليار دولار، حيث تغلبت عملاقة البرمجيات على الظروف الراهنة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يؤثر على أغلب الصناعات ولكنها استطاعت أن تحقق أرباحا غير متوقعة.

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وقد حقق قطاع الأعمال السحابي الذكي من مايكروسوفت، الذي يشمل سحابة أزور Azure، و Windows Server و SQL Server و GitHub وخدمات المؤسسات، 13.37 مليار دولار من الإيرادات، بزيادة 17%على أساس سنوي.

وتباطأ نمو إيرادات سحابة Azure، إلى 47% من 59% في الربع السابق، ولم تكشف مايكروسوفت عن إيرادات سحابة أزور بالدولار، لكنها قالت: "إن أعمالها التجارية السحابية تجاوزت 50 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية".

وساهمت وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية، التي تحتوي على Office و Dynamics و LinkedIn، بمبلغ 11.75 مليار دولار، ويعد هذا زيادة بنسبة 6٪ وأقل من توقعات FactSet البالغ 11.91 مليار دولار، حيث نمت إيرادات LinkedIn بنسبة 10% وهو أبطأ نمو منذ عام 2016،حيث تضررت الشبكة الاجتماعية بسبب ضعف سوق العمل وخفض الإنفاق على الإعلانات.

وبينما حققت وحدة الحوسبة الشخصية في الشركة، بما في ذلك Windows و Search و Surface و Xbox ،أرباحا ربع سنوية بلغت 12.91 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 14%، حيث ارتفعت عائدات محتوى وخدمات Xbox، بنسبة 65%، بفضل بقاء الناس في المنزل واتجاهم لاستخدام منصات الألعاب.

وتراجعت مبيعات التراخيص لأجهزة Windows  التجارية بنسبة 4%، وهو أبطأ نمو منذ عام 2016، في حين تسارعت تراخيص الأجهزة الاستهلاكية إلى 34% ، في حين انخفضت أرباح الإعلانات على شبكة البحث، باستثناء تكاليف اكتساب عدد الزيارات، بنسبة 18%، مع تقليل العملاء للمبلغ الذي ينفقونه.
أرباح مايكروسوفت تتجاوز التوقعات متخطية أزمة كورونا.. تفاصيل
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