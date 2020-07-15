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تكنولوجيا

مايكروسوفت تحذر.. ثغرة خطيرة بخوادم Windows عمرها 17 عاما

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:03 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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شيماء عبد المنعم
حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، مستخدميها من وجود ثغرة أمنية خطيرة في نظام الخوادم Windows DNS Server منذ 17 عاما.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، صنفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، ثغرة نظام التشغيل ويندز التابع لها بأنها قابلة للإصابة أو  Wormable، حيث يمكن أن يسمح هذا الخلل للمهاجمين بإنشاء برامج ضارة خاصة تقوم بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد على خوادم Windows وإنشاء استعلامات DNS ضارة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اختراق البنية التحتية للشركة.


ويوضح Mechele Gruhn، مدير برنامج الأمن الرئيسي لدى مايكروسوفت: "أن الثغرات القابلة للضعف يمكن أن تنتشر عبر البرامج الضارة  بين أجهزة الكمبيوتر الضعيفة دون تفاعل المستخدم"

ويعد Windows DNS Server مكونا أساسيا للشبكات، وبينما لا يعرف حاليًا استخدام هذه الثغرة الأمنية في الهجمات النشطة، فمن الضروري أن يقوم العملاء بتحديث نظام ويندوز لمعالجة هذه الثغرة الأمنية في أقرب وقت ممكن.

واكتشف الباحثون في شركة أمن المعلومات Check Point الثغرة الأمنية في نظام Windows DNS Server، وأبلغوا شركة مايكروسوفت بها في شهر مايو الماضي، وأوضحوا أنها إذا تركت دون إصلاح فإنها تترك خوادم ويندوز عرضة للاختراق.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أطلقت تصحيحا أمنيا لإصلاح الثغرة عبر جميع الإصدارات المدعومة من نظام الخوادم Windows Server اليوم.
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