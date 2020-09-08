طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على الكمبيوتر..تعرف عليها

هل فكرت من قبل فى تثبيت التطبيقات المتواجدة بهاتفك الذكي " الأندرويد " على جهاز الكومبيوتر الخاص بك؟، بات بمكنك القيام بذلك لكل سهولة بعدما طرحت شركة مايكروسوفت تحديثها الجديد لتطبيق هاتفك أو Your Phone بشكل رسمي قبل أيام قليلة، والذى يتيح لك تحويل الكومبيوتر الخصا بك إلى جهاز أندرويد.





وبحسب موقعCNET التقني، هناك بعض المتطلبات فى جهازك التي يجب أن تتوافر للحصول علي التحديث الجديد و الاستفادة منه، حيث يجب أن يكون جهاز يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم يعمل بإصدار ويندوز 10 أو إصدار أحدث من ذلك، ويمكن للمستخدم الـتأكد من الإصدار المتواجد علي جهازه من خلال الانتقال إلي الإعدادات، و بعد ذلك الي Updates & Security، ثم اختيار Check for update.





و يتعين علي المستخدم التأكد من احتواء حاسبه الشخصي علي أحدث إصدار من تطبيق Your Phone، أما بالنسبة للهاتف، فيجب أن يعمل بإصدار Android 9.0 أو إصدار أحدث، الي جانب ضرورة عمل الهاتف و جهاز الكمبيوتر علي شبكة Wi-Fi واحدة، لكي يتم تفعيل الخاصية الجديدة.





وفى نفس السياق لفت موقع CNET إلى أنه عند توصيل الهاتف و جهاز الكمبيوتر معًا، سيظهر على سطح المكتب نافذة تطبيق Your Phone ، ومن ثم يضغط المستخدم على the Apps shortcut ليتمكن من فتح تطبيقات الأندرويد على حاسبه الشخصى، واختيار ما يشاء من بينها.





و كانت مايكروسوفت قد أعلنت عن هذا التحديث لأول مرة خلال الفاعلية التي نظمتها سامسونج في أغسطس الماضي، مشيرة إلي أنه بموجب التحديث الجديد يمكن تثبيت تطبيقات الأندرويد المفضلة لدي المستخدم علي شريط المهام أو قائمة Start المتواجدة في حاسبه الشخصي.



