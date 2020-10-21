كلاكيت تاني مرة..تحديث windows 10 يسبب مشاكل خطيرة.. تعرف على الحل

تسبب آخر تحديث لنظام windows 10 الصادر في شهر أكتوبر الجاري بتلف بعض الأجهزة، بالإضافة لفشل التثبيت ومشاكل العرض حتى تعطل هذا النظام في بعض الأجهزة تمامًا، وهنا كانت المشكلة الكبيرة التى أوقفت تلك الأجهزة عن العمل نهائيًا.





تعود التفاصيل عندما تسببت تحديثات KB4579311 و KB4577671 في إظهار رسائل خطأ أثناء التثبيت للعديد من المستخدمين، مع توقف التثبيت عند نسب 80 أو 90 بالمئة أو حتى 100%، أو يتعطل عند إعادة التشغيل النهائية لإكمال التحديث.





وقام المستخدمون بالإبلاغ عن توقف التثبيت عن طريق بعض الرموز الخاطئة بالبرنامج، وبحسب موقع Tom Guide التقني، شملت المشكلات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها مشاكل في شاشة العرض، كالشاشات الزرقاء والسوداء، وحتى أعطال النظام غير المرغوب فيها.





و إليك طريقة إصلاح العطل :





1- إيقاف التحديثات مؤقتًا:





1- ابحث عن الاعدادات ضمن قائمة start

2- انتقل لـ Update & Security"

3- اختر Windows Update"، لمعرفة إعدادات التحديث الحالي.





و من خلال "Advanced Options" ستتمكن من التبديل إلى اختيار Pause Updates، والذي يوقف التحديثات التلقائية لمدة 35 يوماً، لكن بمجرد انتهاء هذه المدة تصبح بحاجة لتنزيل آخر تحديث قبل التوقف مرة أخرى.





2- قم بإغلاق التثبيت التلقائي:





1- يتم منع تثبيت التحديث الذي قمت بتحميله من خلال خيار Security and Maintenance، من لوحة التحكم.

2- عقب اختيار "Maintenance"، اختر "Automatic Maintenance." لايقاف آخر تحديث، اضغط على "Stop maintenance" لإيقاف التحميل التلقائي.



