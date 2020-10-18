لهذا السبب.. مايكروسوفت تصدر تحديثات طارئة لنظام ويندوز 10

قامت شركة مايكروسوفت للبرمجيات بإصدار تحديثات أمان طارئة لأنظمة تشغيل Windows 10 و يندوز 10 ، وكذلك أنظمة Visual Studio وذلك لتصحيح أخطاء بعض عمليات التنفيذ البرمجية، التى وضعتها الشركة للأنظمة أثناء تحديثها.





وبحسب موقع ZDNet فإن الباحثون فى الشركة وجدوا أن هناك أكثر من 87 ثغرة أمنية خطيرة فى أنظمة التشغيل ويندوز 10 ، الأمر الذى جعل الشركة تتجه للقيام بعدد من التحديثات الطارئة لمحاولة إصلاح هذه الثغرات.









وتعتبر الثغرات الأمنية فى نظام ويندوز 10 ناتجة عن عيوب بعض عمليات التنفيذ البرمجية التى تقوم بها الشركة عن بعد، الأمر الذى يسمح للهاكرز والمخترقين استغلالها والقيام بتوجيه هجمات إلكترونية على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بهذه الأنظمة.





وقالت مايكروسوفت بأن الهاكرز يمكنهم صياغة صور ضارة، بالإضافة إلى اختراق الأجهزة التى تعانى من هذه المشكلة، حيث أن المشكلة تصيب جميع إصدارات ويندوز 10 ، ولكنها لن تصيب كل المستخدمين، حيث لن يتأثر بهذا الأمر إلا عدد من المستخدمين الذين قاموا بتحميل برامج HEVC من متجر مايكروسوفت.





وكانت حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم.





وتكافح شركة مايكروسوفت تكافح لإقناع ملايين المستخدمين بالتخلى عن ويندوز 7 ، حيث أنها قد أوقفت الدعم له مما يعنى أنه لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة الأمر الذى سيجعله عرضة للهاكرز الذين يؤذون المستخدمين له.



