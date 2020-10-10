حتي يناير 2021.. مايكروسوفت تسمح لبعض موظفيها بالعمل عن بعد

Microsoft ، موظفيها بالعمل من المنزل بدأ من هذا الأسبوع، حيث قال متحدث باسم عملاقة التقنية لشبكة "CNBC "، إن الشركة لن ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتي يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب. أبلغت شركة مايكروسوفت، موظفيها بالعمل من المنزل بدأ من هذا الأسبوع، حيث قال متحدث باسم عملاقة التقنية لشبكة "CNBC "، إن الشركة لن ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتي يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmnigeria"، تسمح الإرشادات الجديدة لجميع موظفي الشركة الأمريكية بالعمل عن بعد في أقل من 50 % من الوقت، والتي يمكن أن تصبح عن بعد بدوام كامل، بعد الحصول على أذن المدير المسئول بمايكروسوفت، مع تعديل الرواتب بناء على الموقع الجغرافي.









وتسمح عملاقة التقنية الأمريكية لموظفيها بالعمل عن بعد حتى شهر يناير القادم 2021 على أقرب تقدير، ولكن ستظل بعض الوظائف بشركة مايكروسوفت تتطلب العمل من مقر الشركة شخصيا، من بينها إدارة مركز البيانات.





يشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تملك أكثر من 166 ألف موظف يعمل لديها، وفقًا لأحدث البيانات، وأشارت عملاقة التقنية إلى السياسة الجديدة ليست قاعدة دائمة للعمل من المنزل ولكنها إتباع لسياسات بعض شركات التقنية التي إتباعتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرو من بينها شركة تويتر



