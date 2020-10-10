AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

حتي يناير 2021.. مايكروسوفت تسمح لبعض موظفيها بالعمل عن بعد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:58 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أبلغت شركة مايكروسوفت Microsoft، موظفيها بالعمل من المنزل بدأ من هذا الأسبوع، حيث قال متحدث باسم عملاقة التقنية لشبكة "CNBC "، إن الشركة  لن ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتي يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmnigeria"، تسمح الإرشادات الجديدة لجميع موظفي الشركة الأمريكية بالعمل عن بعد في أقل من 50 % من الوقت، والتي يمكن أن تصبح عن بعد بدوام كامل، بعد الحصول على أذن المدير المسئول بمايكروسوفت، مع تعديل الرواتب بناء على الموقع الجغرافي.


وتسمح عملاقة التقنية الأمريكية لموظفيها بالعمل عن بعد حتى شهر يناير القادم 2021 على أقرب تقدير، ولكن ستظل بعض الوظائف بشركة مايكروسوفت تتطلب العمل من مقر الشركة شخصيا، من بينها إدارة مركز البيانات.

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تملك أكثر من 166 ألف موظف يعمل لديها، وفقًا لأحدث البيانات، وأشارت عملاقة التقنية إلى السياسة الجديدة ليست قاعدة دائمة للعمل من المنزل ولكنها إتباع لسياسات بعض شركات التقنية التي إتباعتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرو من بينها شركة تويتر.

الجدير بالذكر أن شركة  فيسبوك Facebook، أعلنت أنها ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بموافقة المدير والانتقال إلى موقع مختلف مع تعديل الرواتب، وقال مارك زوكربيرج في شهر مايو الماضي، أن 50 % من موظفين الشركة سيعملون عن بعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت تقرر إنهاء دعم Cortana على هواتف آيفون وأندرويد.. لهذا السبب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مارك زوكربيرج يربح 7 مليارات دولار فى 24 ساعة فقط.. و كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا

مارك زوكربيرج وبيل جيتس يعلقان على تهديد ترامب بحظر تيك توك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآب.. وكيفية إنشاء CV احترافي في 2020

مايكروسوفت: مجموعات هاكرز دولية تستهدف ترامب وجو بايدن

تسريب بيانات محرك بحث مايكروسوفت Bing في أكثر من 70 دولة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

قبل انتقال بدر بانون إلى الأهلي.. التجربة المغربية أثبتت نجاحها بـ الدوري المصري

سياسات متهورة.. تقرير: أردوغان يتحدى بوتين وترامب

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

مشاكل النجوم.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا.. لقاء الخميسي تحرر محضرًا ضد مشجع زملكاوي.. والفيشاوي يضرب محمد رمضان

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM

بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن

نحافة الفوتوشوب.. نجمات يثرن الجدل بصور معدلة.. شاهد