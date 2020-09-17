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تكنولوجيا

خبر سار.. مايكروسوفت تجلب Project xCloud لهواتف أندرويد.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:01 م
مايكروسوفت تجلب Project
مايكروسوفت تجلب Project xCloud لهواتف أندرويد
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شيماء عبد المنعم
إذا كنت من عشاق ألعاب هواتف أندرويد وتبحث عن خدمة بث للألعاب جديدة، فقد أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، خدمة بث الألعاب السحابية Project xCloud، وهي متاحة الآن على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي.

وبحسب ما ذكره موقع "ubergizmo"، تتنافس خدمة مايكروسوفت الجديدة، بشكل مع خدمة بث الألعاب التي أطلقتها شركة جوجل خلال العام الماضي والمعروفة باسم ستاديا Stadia، وتسمح لمالكو هواتف أندرويد بلعب ألعاب الحاسب من خلال أجهزتهم المحمولة ومتصفح الويب كروم على سطح المكتب، مقابل دفع اشتراك لمرة واحدة.


وتتيح لك خدمة بث الألعاب من مايكروسوفت Project xCloud، ، لعب ألعاب عالية الجودة في أي مكان يوجد فيه اتصال سريع بالإنترنت بما فيه الكفاية (1 ميجابت في الثانية أو أفضل دون الحاجة إلى شراء أجهزة Xbox باهظة الثمن.

وبالمقارنة، فإن جوجل ستاديا هي خدمة بث ألعاب مشابهة لـ Xbox Game Pass، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن Stadia هي مجرد منصة للاعبين للعب الألعاب من خلال السحابة، وسيظل المستخدمون بحاجة إلى شراء ألعاب فردية قبل لعبها، وتمنح خدمة Xbox Game Pass المستخدمين الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 150 لعبة عند الإطلاق، مع إضافة المزيد في المستقبل.

وتتشابه خدمة مايكروسوفت الجديدة، مع خدمة Netflix، حيث تقدم مجموعة شاملة من الألعاب التي لا تدفع مقابلها بشكل فردي، ويمكنك الاستمتاع بها مقابل رسما تدفعه شهريا يبلغ 15 دولارا أمريكيا.
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