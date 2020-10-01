لجميع أنواع الهواتف.. تويتر يطلق رسميا ميزة التغريدات الصوتية ويوسع نطاقها.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، تويتر يطلق رسميا ميزة التغريدات الصوتية ويوسع نطاقها.





ووفقا للتقرير، أن شركة تويتر تحاول منذ فترة، إطلاق العديد من المميزات فى المنصة، حيث إنها حاولت خلال الفترة الماضية تغيير التصميم الخاص بها وتعدل بعض الأشياء.





وذكر أن تويتر لديها مشكلة بسيطة منذ فترة طويلة، وهى عدم تطوير أى شيء خاص بالتطبيق بشكل كبير، ولا زال التطبيق على نفس المبدأ من بداية إطلاقه حتى الآن.





ومن خلال ذلك، وبعد أن إطلاقها للتجربة في يونيو، تويتر يطلق رسميا الآن ميزةَ التغريدات الصوتية لتسجيل مقاطع الصوت والاستماع إليها وتداولِها ويوسعُ نطاقَها لتشملَ المزيدَ من المستخدمين على هواتف الأيفون.





وتستعمل الخاصية الجديدة على زيادة نشاط المستخدمين وإتاحة خيارات أكثر للتفاعل وتسهيل عملية نشر المعلومة وبمدة تصل إلى 140 ثانية لكل تغريدة صوتية، كما أنها ستطلقه بشكل رسمي لجميع أنواع الهواتف.



