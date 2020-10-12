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تكنولوجيا

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
مايكروسوفت تحذر الملايين
مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7
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ندى على
حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم. 

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن شركة مايكروسوفت تكافح لإقناع ملايين المستخدمين بالتخلى عن ويندوز 7 ، حيث أنها قد أوقفت الدعم له مما يعنى أنه لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة الأمر الذى سيجعله عرضة للهاكرز الذين يؤذون المستخدمين له. 


وأشارت البيانات إلى أن الشركة تواجه بطئا شديدا من المستخدمين فى التحويل من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 ، حيث أن هناك أكثر من 22.7 من مستخدمى أجهزة الكمبيوتر لا يزالوان يستخدمون نظام التشغيل  ويندوز 7. 

 وصرح خبراء فى الأمن الإلكترونى للصحيفة إن تأجيل التحويل من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 يمكن أن يضع المستخدمين في وضع صعب  للغاية حيث بذلك يضعون أنفسهم فى مهب الهجمات الإلكترونية بعد إلغاء الدعم له. 

وأضاف أنه يجب على المستخدمين أن يدركوا حجم الخطورة التى ستحدث لهم عند فقدان ملفاتهم الشخصية مثل الصور الشخصية ومقاطع الفيديو العائلية، وتسريبها وبيعها على الإنترنت. 

وتعبر أفضل طريقة للحفاظ على أمان المستخدمين هي استخدام Windows 10 وتثبيته على أجهزتهم، وكانت أطلقت مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 7 عام 2009 ، وأنهت الدعم له فى بداية العام الحالى ولكن لا يزال ملايين المستخدمين يقومون باستخدامه. 

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