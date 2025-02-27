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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولد بيليون: الذهب ينخفض 1% بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية

دهب
دهب
ولاء عبد الكريم

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتستمر عمليات البيع لجني الأرباح ليبتعد الذهب أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية مما أثر سلباً على تداولات الذهب اليوم.


سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2915 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2886 دولار للأونصة.


الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 1.7% ليمثل أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من الصعود، وذلك بعد أن تمكن من تسجيل مستوى تاريخي جديد يوم الاثنين الماضي عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

التراجع في أسعار الذهب العالمي يأتي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، وقد ساعد على هذا تعافي مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع لينهي سلسلة من الهبوط استمرت لثلاث أسابيع متتالية.


من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 أسابيع خلال تداولات الأمس، ليساعد هذا على زيادة الضغط السلبي على الذهب للدخول في تصحيح خاصة مع حاجة المؤشرات الفنية إلى تعديل مستوياتها بسبب التشبع في الشراء.


بالرغم من هذا التراجع في سعر الذهب إلى أن الاتجاه الصاعد للذهب يظل مستمر، حيث يجد الذهب الدعم من العديد من العوامل الأخرى التي تساعده على التماسك وعدم الدخول في انخفاض كبير.


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على أوروبا قادمة قريبًا، لكنه قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك من المرجح أن يتم تأجيلها إلى أوائل أبريل من الموعد النهائي الأولي الأسبوع المقبل.
يجد الذهب الدعم بشكل رئيسي من خلال زيادة الطلب على الملاذ الآمن، حيث هدد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على السلع الأساسية الرئيسية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية. كما حدد ترامب سلسلة من التدابير ضد الصين، والتي قد تشعل حربًا تجارية متجددة بين أكبر اقتصادات العالم.


من جهة أخرى تتطلع الأسواق هذا الأسبوع إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره يوم الجمعة.


يذكر أن الفترة الحالية فترة حساسة لمخاوف النمو في الوقت الحالي بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الضعيفة الأسبوع الماضي، وأي نتائج أقوى من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي قد تشير إلى المزيد من التأجيل لقرار خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب الأمر الذي قد يضر بالذهب بشكل سلبي.


من المقرر أيضاً أن يتحدث العديد من أعضاء ومسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، لتقديم المزيد من الوضوح حول تخفيف السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي هذا العام.
وفي الوقت نفسه سيجتمع دبلوماسيون روس وأميركيون في إسطنبول لإجراء محادثات تهدف إلى استعادة البعثات الدبلوماسية لكل منهما، وهو ما ينظر إليه باعتباره خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر 


تراجع سعر الذهب في مصر عند بداية تداولات اليوم وذلك في ظل انخفاض ملحوظ في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، مما ينعكس بالسلب على أداء الذهب المحلي خاصة مع استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4093 جرام للأونصة، وذلك بعد أن انحصرت تداولات الأمس حول المستوى 4120 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا الانخفاض في سعر الذهب بمصر بسبب تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، وهو ما يؤثر سلباً على تسجيل الذهب المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي على تغيرات السعر العالمي في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.


هناك حالة من شبه الاستقرار في سعر الصرف في البنوك الرسمية وهو الأمر الذي يساعد حركة الذهب المحلي على الاعتماد فقط في التسعير على حركة الذهب العالمي خلال الفترة الحالية، وقد تزايدت حالة الاستقرار في السوق المحلي بعد أن أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ليستمر الاستقرار في الأسواق المالية وينعكس على سوق الذهب المحلي.


توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية


انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل تعافي مستويات الدولار إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، من جهة أخرى تترقب الأسواق تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ومحادثات السلام بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية.

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

يتداول الذهب اليوم على انخفاض ليصل إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، وفي حال تمكن من كسر هذه المنطقة يستكمل الهبوط إلى منطقة المستوى 2865 دولار للأونصة، ويجد التصحيحي السلبي للذهب الدعم من مؤشر الزخم الذي يظهر اتجاه هابط.

أما عن السعر المحلي:
افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4090 جنيه للجرام بعد أن استقرت تداولاته يوم أمس حول المستوى 4120 جنيه للجرام، ليتداول السعر اليوم تحت المستوى 4100 جنيه للجرام فيما يعد تصحيح سلبي للسعر بعد تسجيله آخر قمة سعرية عند 4175 جنيه للجرام.

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